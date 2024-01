Prima edizione invernale per i Rolli Days, tra “Sacro e profano” sulle note di Fabrizio De André

Per la prima volta i magnifici Palazzi dei Rolli aprono le proprie porte ai visitatori anche in pieno inverno: da venerdì 19 a domenica 21 gennaio arrivano infatti i Rolli Days Winter Edition, che nella versione del 2024 avranno come tema “Sacro e profano. Ballata per Genova”.

La prima edizione invernale dei Rolli Days prova dunque a raccontare i contrasti sociali, urbani, artistici di una città ricca e complessa come Genova, dove un ristretto gruppo di famiglie dalle ricchezze inimmaginabili governava una massa d’individui poverissimi, dove accanto alle monumentali vie dell’aristocrazia si insinuavano le strade più umili, dove gli stessi artisti raccontavano le avventure degli eroi e degli dei nei palazzi, e le storie dei santi nelle chiese.

Un suggestivo incontro del bellissimo e del terribile, di “Sacro e profano” che diventa una occasione per farsi ispirare dalle parole di Fabrizio De André a 25 anni dalla sua scomparsa: dalla sua eccezionale vena poetica e musicale, dallo sguardo attento e partecipe che ha avuto sulla città, dalla sua capacità di evocare emozioni e sentimenti. I Rolli Days diventano quindi una “Ballata per Genova” e le canzoni di Faber saranno guida e ispirazione per narrare suoni e personaggi del centro storico monumentale di Genova, i suoi Palazzi e i suoi spazi più significativi.

Come sempre, i Divulgatori Scientifici accompagneranno i visitatori in questo percorso in palazzi e chiese, fra miti profani e soggetti sacri.

Tutte le info e il programma completo su visitgenoa.it

Per le visite è necessaria la prenotazione.

Elenco palazzi visitabili

Palazzo Antonio Doria Spinola (Prefettura) – venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Agostino Pallavicino – venerdì ore 16:20-19; sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Pantaleo Spinola Gambaro – sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Franco Lercari (Parodi) – venerdì ore 17-19; sabato e domenica ore 10-19 – Consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio) – venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Angelo Giovanni Spinola – sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Gio Battista Spinola (Doria – Circolo Tunnel) – sabato e domenica ore 10-18

Palazzo Nicolosio Lomellino – venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19 – A pagamento Visita virtuale “The library at night”: prenotazione e acquisto biglietto su TicketOne – €5,00 (biglietto scontato Rolli Days). Visita guidata al giardino segreto: prenotazione scrivendo a lomellino@studiobc.it – €5,00 (biglietto scontato Rolli Days). Acquisto biglietto in loco, il giorno di visita. Ultimo ingresso al giardino ore 16:30. Durata tour virtuale 50 min. circa ; durata visita guidata giardino 30 min. circa

Palazzo Niccolò Grimaldi (Tursi – ingresso da Palazzo Bianco) – venerdì ore 15-18; sabato e domenica ore 10-18. Consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco) – venerdì ore 15-18; sabato e domenica ore 10-18. Accessibile alle persone con disabilità

Palazzo Gio Francesco e Ridolfo Brignole Sale (Palazzo Rosso) – venerdì ore 15-18; sabato e domenica ore 10-18. Accessibile alle persone con disabilità

Palazzo Gerolamo Grimaldi (Palazzo della Meridiana) – venerdì 15-19; sabato e domenica 10-19. A pagamento: venerdì 19 gennaio 2024, atrio e colonnato visitabili gratuitamente; salone del Cambiaso ingresso 3 euro (visitabile solo venerdì 19 gennaio); ingresso ridotto per tutti i visitatori alla mostra ITADAKIMASU (€ 10) e possibilità di biglietto combinato mostra + salone del Cambiaso € 12; sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio atrio e colonnato visitabili gratuitamente; ingresso ridotto per tutti i visitatori alla mostra ITADAKIMASU (€ 10)

Palazzo Lomellini Patrone (Comando Militare) – venerdì ore 15-18; sabato e domenica ore 10-12 e 14-18

Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi (Senarega) – sabato e domenica ore 10-19

Palazzo dell’Università – sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Stefano Balbi (Palazzo Reale) – venerdì 9-19; sabato 9-10; domenica 13:30-19 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Accessibile alle persone con disabilità – A pagamento: Tariffa ridotta € 2 – Biglietti prenotabili qui: https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=it&codice=REALE-PLZ

Palazzo Gio Battista Centurione Pitto – sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Francesco Grimaldi (Galleria Nazionale di Palazzo Spinola) – venerdì 9-19; sabato 9-10; domenica 13:30-19 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Accessibile alle persone con disabilità – A pagamento: Tariffa ridotta € 2 – Biglietti prenotabili qui: https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=it&codice=SPINOLA-SPI&m=202102

Palazzo Ambrogio di Negro – venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19 – Accessibile alle persone con disabilità. Consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale – venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19 – A pagamento: Tariffa € 8 – Biglietti acquistabili in loco – Consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Nicolò Spinola Franzone – venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19

Palazzo Cattaneo Della Volta – venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19. Consigliato da Radio Monte Carlo

Elenco ville e altri siti

Villa del Principe – venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19 – Accessibile alle persone con disabilità – A pagamento: Tariffa € 6 – Biglietti acquistabili in loco

Villa Pallavicino delle Peschiere – sabato e domenica ore 10-19

Villa Duchessa di Galliera, Mostra “Sacro e Profano” sabato 10 – 18 e domenica 10 – 18 (ultimo ingresso ore 17) – A pagamento: Tariffa € 5 – Biglietti acquistabili su https://www.happyticket.it/genova/locations/9343-parco-villa-duchessa-di-galliera.htm

Sede BPER, mostra “Nelle stanze dell’arte. Itinerario tra capolavori di una quadreria genovese”; sabato e domenica ore 10-19

Chiesa di Santa Maria Maddalena – venerdì ore 15-17:30; sabato ore 10-17:30; domenica ore 12-17:30

Basilica di San Siro – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-18; domenica ore 12-18

Chiesa di San Pancrazio – venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-19

Chiesa di San Luca – venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-16:30 e 17:30-19

Chiesa di Santa Maria di Castello – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-19; domenica ore 12:30-19

Cattedrale di San Lorenzo – venerdì ore 15-17; sabato ore 10-11:30 e 15-17; domenica ore 15-17

Chiesa di San Donato – venerdì ore 15:30-18; sabato ore 10-12 e 15:30-18; domenica ore 15:30-18

Basilica di Carignano con Kalatà Experience – sabato e domenica ore 10-11:30 e 15-18 – A pagamento: Tariffa € 6 – Biglietti acquistabili in loco in contanti

Chiesa di San Benedetto al Porto – venerdì ore 15-19; sabato ore 10-16:30 e 17:30-19; domenica ore 10-11:30 e 13-19

Albergo dei Poveri – sabato e domenica ore 10-19 – A pagamento: Tariffa € 4 – Biglietti acquistabili in loco

Teatro Carlo Felice – venerdì ore 15-18:30; sabato e domenica 9:30-13:30

Biblioteca Berio – venerdì ore 15-18:30; sabato 10-18:30

Archivio di Stato – domenica ore 10-18