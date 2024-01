Arriva a Genova “Dinosaurs World”, la grande mostra di dinosauri animatronici per la prima volta in Italia

Dalla Francia arriva per la prima volta in Italia “Dinosaurs World”, la mostra-fiera internazionale di dinosauri robotizzati. Appuntamento nel fine settimana da sabato 20 a domenica 28 gennaio allo Stadium di Genova in zona Fiumara. La mostra propone una trentina di dinosauri animatronici a grandezza naturale, oltre all'esclusivo show di King Kong, attività dedicate ai più piccoli, laboratori di scavo archeologico, documentari, area gioco e tanto altro.

Biglietti online su ticketsms.it, suddivisi per fasce orarie 10-12 e 15-19. Prezzi: intero 14 euro + prevendita, ridotto 12 euro + prevendita. Per bambini si intende minori dai 2 anni compiuti fino a 9 anni compiuti, per adulti si intende persone dai 10 anni compiuti in su, ingresso libero sotto i 2 anni non compiuti.

Info su expo-dinosaursworld.com, oppure sulla pagina Facebook Dinosaurs World.