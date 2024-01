Fiera di Sant'Antonio e Fiera Agricola a Chiavari: 500 banchi con artigianato, gastronomia e tanto altro

Sabato 20 e domenica 21 gennaio torna a Chiavari l'atteso appuntamento con la Fiera di Sant'Antonio e la Fiera Agricola. Circa 500 banchi animeranno le vie della città per offrire ai visitatori imperdibili occasioni di shopping tra artigianato, gastronomia, abbigliamento, oggettistica e prodotti agricoli.

Le vie interessate saranno viale Kasman, corso Dante, piazza Cavour, via Trieste, via San Francesco, piazza Roma, via Nino Bixio, corso Garibaldi, piazza Matteotti, via Delpino, piazza Della Torre, via Gagliardo, largo Giannini, via dei Casaretto, piazza Nostra Signora dell’Orto (parte a monte), via San Francesco (tratto tra corso Dante e via Trieste), via Nazario Sauro (tratto tra corso Dante e via Trieste). Sono previste modifiche alla viabilità consultabili sul sito del Comune di Chiavari.