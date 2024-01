La “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini apre il 2024 al Teatro Carlo Felice

Il Teatro Carlo Felice accoglie una delle opere più amate. Da venerdì 19 a domenica 21 gennaio, e poi ancora da venerdì 26 a domenica 28 gennaio, va in scena la “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, tragedia giapponese in tre atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, dalla tragedia di David Belasco. Sesta opera di Puccini, è considerata unanimemente uno dei più grandi capolavori del compositore toscano, nonostante la prima rappresentazione, che andò in scena al Teatro alla Scala il 17 febbraio 1904, fosse risultata un fiasco.

L'opera racconta del tragico amore della geisha Cio-Cio-San, sospesa tra le tradizioni nipponiche e la cultura americana, per il tenente della marina stanutinense Pinkerton. I due si sposano, ma ben presto l'uomo la abbandona lasciandola in uno stato di fiduciosa ma vana attesa del ritorno dell'amato.

Fabio Luisi dirige l’Orchestra e il Coro dell’Opera Carlo Felice. Maestro del coro: Claudio Marino Moretti. Regia e scene: Alvis Hermanis.

Personaggi e intrerpreti

Cio-Cio-San

Lianna Haroutounian

Jennifer Rowley (20, 27)

Suzuki

Manuela Custer

Caterina Piva (20, 27)

Kate Pinkerton

Alena Sautier

F. B. Pinkerton

Fabio Sartori

Matteo Lippi (20, 27)

Sharpless

Vladimir Stoyanov

Alessandro Luongo (20, 27)

Goro

Manuel Pierattelli

Il Principe Yamadori

Paolo Orecchia

Lo Zio Bonzo

Luciano Leoni

Il Commissario imperiale

Claudio Ottino

L’ufficiale del registro

Franco Rios Castro

Yakusidé

Luca Romano

La madre di Cio-Cio-San

Maria Letizia Poltini

Daniela Aloisi (20, 26)

La zia

Mariasole Mainini

Lucia Scilipoti (20, 27)

La cugina

Eleonora Ronconi

Adelaide Minnone (20, 27)

Biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in Galleria Cardinale Siri, 6 in orario 9:30-19 da lunedì al sabato. Info e prezzi a questo link.

foto: operacarlofelicegenova.it