“Oh! Diss’ea”: Roberto Ciufoli al Sipario Strappato sulle tracce di Omero

Sabato 20 gennaio alle 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva “Oh! Diss’ea – Viaggio di un uomo solo con equipaggio” di e con Roberto Ciufoli. La musica dal vivo è a cura di Maurizio Camardi.

Sarà l’occasione per parlare di Ulisse e del suo viaggio senza fine: un esempio per tutti con la curiosità, la voglia di conoscere e di esplorare che c’è o ci dovrebbe essere in ognuno di noi. Ma dopo il lungo assedio di Troia è partito, dritto verso Itaca e la sua bella Penelope o ha bighellonato per dieci anni prima di trovare la strada di casa? Ulisse è l’immagine dell’uomo moderno o semplicemente un distratto? Roberto Ciufoli propone una personalissima riscrittura del famoso poema omerico, un’occasione irrinunciabile per un’approfondita analisi comica.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121