“Nel tempo che ci resta. Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” al Teatro della Tosse

“Nel tempo che ci resta. Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” è uno spettacolo di teatro civile, un atto di amore e gratitudine per chi ha dedicato e continua a dedicare la sua vita alla collettività e a una concreta testimonianza di coerenza, etica e giustizia, in cui la drammaturgia tiene in equilibrio Storia e Memoria, pubblico e privato. Lo spettacolo va in scena ai Teatri di Sant'Agostino da venerdì 19 a domenica 21 gennaio.

La lotta alla mafia, le vittime, i tradimenti, i pensieri, le vicende personali e pubbliche, la trattativa, l’isolamento, le menzogne, il senso di dovere e l’amore si intrecciano in questa ricostruzione di ciò che è accaduto e di ciò che continuerà ad accadere. Apice della collaborazione pluriennale tra Campo Teatrale e César Brie – che ne è autore, regista e interprete insieme a Marco Colombo Bolla, Elena D’Agnolo, Rossella Guidotti, Donato Nubile

– lo spettacolo, lontano dall'idea di creare un documentario teatrale, racconta la tragedia che ha segnato le vite dei due magistrati e delle loro famiglie ma non dimentica i momenti di luce, di gioia, di ironia: l'amore tra Giovanni e Francesca, tra Paolo e Agnese, gli scherzi tra i due amici, la serenità della loro infanzia.

Il lavoro è frutto di una ricerca di più di due anni sulle figure di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Tommaso Buscetta, dalle cui biografie emerge la storia della mafia siciliana dal dopoguerra fino agli anni '90 e la denuncia dell'intreccio tra criminalità organizzata, affari, politica, servizi segreti deviati; una prosecuzione del lavoro che Brie ha iniziato con Il cielo degli altri, Otra vez Marcelo, Albero senza ombra, Viva l’Italia, Prima della bomba, L’avvoltoio e con altri lavori e ricerche, non soltanto teatrali, da lui condotte.

In un cantiere abbandonato a Villagrazia, dal quale partì Paolo Borsellino per andare incontro alla morte, un uomo fa rotolare per terra delle arance. Tra le lamiere appaiono quattro figure, che il profumo delle arance ha tolto dalle ombre. Si chiedono dove sono, qual è la terra in cui si trovano. Si riconoscono.

Sono le anime di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e Agnese Piraino Leto. L’uomo che ha lanciato le arance si presenta. È Tommaso Buscetta, il pentito di mafia. I personaggi di quest’opera sono cinque e sono tutti morti. I morti non serbano rancore, ricordano con precisione, intrecciano fatti, accadimenti, segnali, indizi. Avevano visto e previsto tutto, anche la cattiveria e il tradimento. Sono questi morti a ricomporre la mappa devastata di un paese che amavano ma che non accettavano e cercavano di cambiare. Ed è proprio l’amore che viene fuori da questo scenario, malconcio, pieno di polvere e detriti.

…“Non potevamo inventare fatti e dovevamo allo stesso tempo trovare un linguaggio che illuminasse questa storia da un angolo diverso. Il nostro scopo non è fare un documento ma costruire un fatto artistico dove verità, poesia, rigore e indagine possano unirsi. Questo spettacolo dunque non è la biografia di Falcone e Borsellino ma un omaggio, un monumento a questi due uomini e a questo ex uomo d’onore che li accompagna, li ama, e come noi viene sedotto dalla loro caparbietà, intelligenza, onestà e purezza” nel racconto dell'autore e regista Cèsar Brie.

Sabato 20 gennaio alle ore 18 nel foyer Tonino Conte è in programma un incontro con la compagnia sui temi dello spettacolo; ospiti il Presidente della Commissione Regionale Antimafia Roberto Centi e il referente di Libera Liguria Andrea Macario; altri ospiti sono in via di definizione. Ingresso libero.

Biglietti

Biglietto 18 euro.

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15.00. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.00. Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it e su www.happyticket.it.