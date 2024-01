Al Porto Antico torna “VinNatur” con 100 produttori in degustazione, masterclass e bistrot

Torna a Genova l'appuntamento con “VinNatur”, l'evento dedicato ai vini naturali che porterà in città 100 produttori provenienti principalmente da Italia, Austria, Spagna, Francia ed Ungheria. La manifestazione, aperta al pubblico, è in programma domenica 21 e lunedì 22 gennaio presso i Magazzini del Cotone al Porto Antico, in orario 10-18.

Oltre ai vini in degustazione, VinNatur propone altre numerose attività, come le cene con alcuni produttori nei locali cittadini, le masterclass prenotabili sul sito e la novità del 2024, ovvero VinNatur Bistrot, area food collocata all’interno dell’evento e coordinata da Simone Vesuviano e Matteo Rebora, chef di Acciughetta. Nei due giorni si uniranno altri volti noti del panorama ligure, scelti tra coloro che già apprezzano i vini naturali e li propongono nei propri locali: la domenica saranno presenti Matteo Dimoro del Ristorante Ortica e Israel Feller del Boccon Divino, il lunedì Ivan Maniago di Impronta d’Acqua, Simone Circella de La Brinca e Matteo Losio della Trattoria Detta Del Bruxaboschi. A completare l’offerta gastronomica la Torrefazione Lady Cafè, laboratorio artigiano del parmense che seleziona le migliori qualità di caffè provenienti da piccole piantagioni e le lavora con il metodo della tostatura a fiamma diretta, e la cooperativa agricola biologica Valli Unite di Costa Vescovato (AL).

Per maggiori informazioni e per consultare l'elenco dei produttori in degustazione, visitare il sito vinnatur.org.

Biglietto: 20 euro giornaliero, comprensivo di calice per degustazioni e guida dell’evento, 35 euro per entrambe le giornate, pagabile all’ingresso, senza prenotazione. I cani non sono ammessi, i minorenni non pagano il biglietto e non possono fare degustazioni.