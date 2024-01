Seconda edizione di “Scout in sagra” a Struppa con cena, musica e karaoke

Il reparto Dakota del gruppo scout Genova 23, in collaborazione con Associazione GAU - Giovani Amici Uniti e Trash Team, presenta la seconda edizione di “Scout in sagra”. Appuntamento sabato 20 gennaio dalle 19:30 presso il centro sociale G.A.U. in piazza Suppini a Struppa.

Menù

- Focaccette con stracchino e salame + panissa

- Tortiglioni (pasta fresca) al ragù di carne

- Arrosto di lonza alle mele con patate al forno

- Tiramisù

- Acqua / Vino o Bibita

- Caffè

Menù vegetariano

- Focaccette con stracchino + panissa

- Tortiglioni (pasta fresca) al pesto

- Sformato di spinaci con crema al parmigiano e patate al forno

- Tiramisù

- Acqua / Vino o Bibita

- Caffè

Con un contributo di (tutto compreso):

Adulti € 20

Bambini (fino ai 12 anni) € 15

Musica a cura di Viola e Agnese, karaoke a partire dalle ore 21:30.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Mandando un messaggio su whatsapp ai numeri:

Cristiano 366 7150356

Agnese 339 2505304

Oppure compilando il modulo Google al seguente link: https://forms.gle/5z6oiZCubCueYeyHA

Per maggiori informazioni visitare il sito https://genova23.weebly.com/