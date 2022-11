False recensioni e Google condannato, Toti: "Sentenza ripulisce fango gettato sui nostri ristoranti"

Dopo il caso sollevato da GenovaToday sulle false recensioni ai danni di alcuni ristoranti genovesi è arrivata la prima vittoria in tribunale. L'Hostaria Ducale (qui l'intervista al titolare), assistita dall'avvocato Manuel Macrì, ha vinto contro Google che è stato utilizzato da ignoti per pubblicare numerose recensioni false e dal contenuto diffamatorio apparse lo scorso luglio online. Il colosso di Mountain View è stato condannato a rimuovere le false recensioni negative e a ripristinare il punteggio precedente ai commenti fasulli.

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato: "Il fango gettato nei mesi scorsi sui migliori ristoranti liguri da false recensioni è stato ripulito dal Tribunale di Genova con una sentenza che reputiamo fondamentale. L'eccellenza dei nostri locali è più che mai pronta ad accogliere e soddisfare i clienti, che quest'anno hanno già premiato la Liguria con presenze turistiche da record".

"Come Regione - aggiunge l'assessore regionale al turismo Augusto Sartori - eravamo intervenuti anche con una lettera a Google per tutelare l'immagine delle aziende della ristorazione presenti sul territorio ligure, danneggiate dai falsi profili da cui erano partite recensioni negative. Non possiamo dimenticare che la ristorazione è uno dei settori che maggiormente ha sofferto a causa del Covid".

"Tutelare il lavoro dei nostri ristoratori - concludono Toti e Sartori - va nell'interesse delle singole attività, ma anche dell'immagine generale della Regione, per quale Istituzioni e imprenditori continuano a lavorare fianco a fianco".