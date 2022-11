False recensioni online, ristorante genovese vince causa contro Google

Dopo il caso sollevato da GenovaToday sulle false recensioni ai danni di alcuni ristoranti genovesi arriva la prima vittoria in tribunale. L'Hostaria Ducale ha vinto contro Google che è stato utilizzato da ignoti per pubblicare numerose recensioni false e dal contenuto diffamatorio apparse lo scorso luglio online.

Commenti di cui, a seguito della segnalazione del ristoratore, la società di Mountain View aveva rifiutato la rimozione dalla piattaforma Google Maps ritenendoli conformi alle proprie linee guida. Anche Regione Liguria, in seguito all'articolo, si era espressa mettendosi al fianco dei ristoranti liguri scrivendo a Google Italia per una verifica delle recensioni nell'interesse delle singole attività ma anche per l'immagine stessa della Regione.

A seguito del deposito di un ricorso d’urgenza a tutela della reputazione di Hostaria Ducale, con un provvedimento il tribunale di Genova ha integralmente accolto la richiesta di "rimozione inaudita altera parte" depositata dal ristorante. Il giudice ha stabilito che “in tema di responsabilità degli hosting provider (quale è Google Ireland) la S.C. stabilmente statuisce che la responsabilità derivante dallo svolgimento di attività di hosting sussiste in capo al prestatore di servizi di rete che non abbia provveduto all'immediata rimozione dei contenuti illeciti” e pertanto, nel caso di specie, Google “usando l’ordinaria diligenza, ne avrebbe potuto facilmente riconoscere la falsità, provvedendo quindi autonomamente alla loro eliminazione”.

Con provvedimento passato in giudicato, la società proprietaria del famoso motore di ricerca è stata condannata a pagare un’importante somma a titolo di spese legali sul presupposto che “il contegno di Google laddove ha omesso di rimuovere dette recensioni a fronte della richiesta stragiudiziale della ricorrente si appalesa illegittimo e potenzialmente foriero di danni risarcibili”.

Quanto deciso dal tribunale rappresenta una vittoria significativa contro un colosso del web che, decidendo di mantenere attivi sulla propria piattaforma commenti gravemente lesivi dell’immagine commerciale di Hostaria Ducale, ha danneggiato la reputazione del locale.

Ad assistere in giudizio Hostaria Ducale è stato l’avvocato Manuel Macrì di Genova, esperto in diritto civile e commerciale, il quale ha anche ricevuto dal legale rappresentante Enrico Vinelli il mandato ad agire in via risarcitoria.