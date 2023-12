Maxi antenna a Sampierdarena, a che punto siamo dopo l'annullamento dell'autorizzazione

È tornata in consiglio comunale la questione relativa al provvedimento di annullamento in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica relativa all'installazione dell'ormai nota maxi antenna (il termine corretto sarebbe stazione radio base) in salita superiore Salvator Rosa, sulle alture di Sampierdarena. Una vicenda iniziata lo scorso 27 aprile tra lo sconcerto degli abitanti della zona, che avevano trovato un'antenna bianca e rossa di circa 24 metri a stagliarsi sul promontorio del Belvedere, zona che sarebbe vincolata dal punto di vista ambientale. Le proteste dei cittadini, organizzati nel Comitato Promontorio & Belvedere, erano poi sfociate nel dibattito anche politico e, dopo le verifiche effettuate, il Comune aveva spiegato che era effettivamente emerso che l’antenna è risultata essere di altezza maggiore rispetto a quella rappresentata nei rendering che avevano dato luogo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Motivo per cui l'autorizzazione era stata annullata. L'antenna si trova ancora sul promontorio, motivo per cui il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Fabio Ceraudo ha chiesto aggiornamenti alla giunta.

"Vogliamo capire - ha detto in aula Ceraudo - se sia stato avviato il procedimento di autotutela dopo le promesse sia in consiglio che in commissione, perché avevamo ricevuto indicazioni chiare sull'intenzione dell'amministrazione a smontare quel tipo di opera che non corrispondeva al progetto presentato e gli sviluppi relativi al dialogo con la soprintendenza. C'è stata una raccolta firme da parte della cittadinanza, ci sono state le osservazioni del Municipio Centro Ovest, ma non abbiamo saputo più nulla. A che punto siamo?".

Per la giunta ha risposto l'assessore all'urbanistica, allo sviluppo economico e al lavoro Mario Mascia: "L’annullamento della Commissione paesaggistica è stato emesso il 6 ottobre, ma è ancora pendente il termine per la possibile impugnazione davanti al Tar da parte degli interessati, un termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto. Esiste poi un termine di 120 giorni per un eventuale ricorso straordinario al capo dello Stato. Una pendenza che ci impedisce di considerare l’annullamento definitivo. Come già spiegato ci siamo confrontati con la soprintendenza ed è stata rilevata una discrepanza tra l'altezza dell'antenna mostrata nel rendering e quella poi effettivamente installata, molto più alta. Viste anche le tensioni, abbiamo avviato interlocuzioni con la società per capire se vogliano impugnare l'annullamento dell'autorizzazione o procedere allo smantellamento, al momento non lo sappiamo, ma contiamo di avere nei prossimi giorni una risposta definitiva".