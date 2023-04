Sampierdarena: cittadini in rivolta per la maxi antenna: "Uno scempio"

Cittadini di Sampierdarena in rivolta per l'installazione sulle alture, in salita superiore Salvator Rosa, di una grossa antenna bianca e rossa che si staglia sul promontorio del Belvedere, zona che sarebbe vincolata dal punto di vista ambientale.

Molti residenti si chiedono come possano essere state date le autorizzazioni, qualcuno definisce il ripetitore telefonico "Uno sfregio al borgo", altri denunciano anche il taglio di alcuni ulivi. Non mancano le persone preoccupate per l'installazione vicino alle case e all'ospedale Villa Scassi, per i possibili effetti a lungo termine, molti stanno invece cercando di capire come potersi attivare per una protesta formale, una petizione o la creazione di un comitato di cittadini.

Il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi ha spiegato a Genova Today che gli enti preposti hanno dato l'autorizzazione: "La richiesta è precedente a questo mandato e si è concretizzata in questi giorni con il parere favorevole di Arpal in data 16 febbraio 2022, della paesaggistica l'11 aprile 2022 e dell'ufficio geologico il 15 marzo 2022. Sottolineo che il parere del Municipio non è vincolante e pertanto regolarmente ignorato; il Comune decide e quando hanno le autorizzazioni procedono nonostante il nostro volere. Mi chiedo però come la paesaggistica abbia potuto dare parere favorevole per tale scempio".