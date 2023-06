Foce: volontari 'plastic free' in azione, 800 kg di spazzatura e mozziconi raccolti

In occasione della Giornata dell’Ambiente 2023 sono andati in scena in tutta Italia 100 appuntamenti organizzati da Plastic Free Onlus per la rimozione da terra di mozziconi di sigaretta e rifiuti.

Foce: volontari in azione in piazzale Kennedy

Grande successo anche a Genova dove i volontari dell'associazione hanno svolto un'azione di pulizia in piazzale Kennedy alla Foce, piazzale, posteggio, parte di spiaggia e inizio di corso Italia. In totale sono stati raccolti circa 800 chilogrammi di rifiuti (plastica, ferro, carta, vetro, lattine) e un chilogrammo di mozziconi di sigaretta. All'evento, con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova - Municipio VIII Genova Medio Levante, hanno partecipato circa 30 volontari, tra loro anche esponenti del gruppo di quartiere PuliAmo la Foce. La finalità è sempre quella di sensibilizzare tutti i cittadini, e in particolar modo i fumatori, sui rischi connessi all’inquinamento e alla salute dell’incivile gesto di gettare per terra i mozziconi, uno dei principali rifiuti presenti nei nostri mari: "In dieci mesi di eventi - raccontano gli organizzatori - abbiamo raccolto circa 30 chilogrammi di questi rifiuti, pari a 130.588 mozziconi - in vista dell'estate cerchiamo di far capire ai fumatori come smaltirli in maniera corretta e tante persone anche domenica si sono fermate a chiedere informazioni, colpite dalla quantità di 'cicche' raccolte, una vera e propria montagna". Plastic Free, con i suoi sei referenti genovesi, aggiunge: "Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, lo sponsor nazionale dell'evento, Mini (Bmw Group), e Soda Stream che ci ha supportato nella nostra città. E poi ovviamente Amiu che si occuperà dello smaltimento di tutti i rifiuti che abbiamo raccolto".

Gli eventi del 2023: lotta a rifiuti e mozziconi

Plastic Free onlus nel 2023 ha organizzato tantissimi eventi 'green' in giro per la città con il patrocinio del Comune di Genova e dei diversi Munucipi. Il 3 febbraio una lezione 'green' al liceo Colombo con la partecipazione di ragazzi Erasmus, il 12 febbraio una pulizia della Foce dove sono stati raccolti 100 chilogrammi di rifiuti, ingombranti compresi. Ha poi partecipato l'undici marzo alle premiazioni dei Comuni 'plastic free' mentre il 18 marzo ha ripulito il quartiere di Certosa raccogliendo circa 150 chilogrammi di spazzatura e un chilo di mozziconi abbandonati. Tre alberi di corbezzolo sono stati invece donati alla fondazione Padre Assarotti il 20 marzo, cinque giorni dopo a Rivarolo sono stati raccolti circa 350 kg di rifiuti e mezzo chilo di mozziconi. Ad aprile eventi a Trasta (150 kg di rifiuti tra cui alcuni chilogrammi di 'grette'), al Forte di Santa Tecla (700 kg di rifiuti raccolti, ingombranti compresi), Sant'Eusebio (altri 650 kg di spazzatura e rifiuti ingombranti), Voltri (800 kg, ingombranti compresi) e Quinto. Nel quartiere del levante genovese sono stati raccolti 40 chilogrammi di rifiuti con la collaborazione dei bambini delle Immacolatine. Il 6 maggio c'è stata una bella sfida tra quartieri della Valpolcevera tra, Rivarolo, Bolzaneto, Certosa e Pontedecimo sono stati raccolti circa 37mila mozziconi, pari a 8,5 chilogrammi. Il contest è stato vinto da Pontedecimo con 3,8 kg di mozziconi eliminati dalle strade, il premio è stato un albero donato dal Municipio. Tra 13 e 27 maggio, infine, appuntamenti a Multedo (250 kg di spazzatura rimossa) per la pulizia della spiaggia e alla Fiumara per la raccolta di mozziconi. Lo scorso 30 maggio esponenti dell'associazione hanno anche partecipato a Montecitorio, con i comuni 'plastic free', a incontri per presentare proposte per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente.

Le prossime iniziative

Già in programma i prossimi eventi di giugno (sul sito dell'associazione sono aperte le iscrizioni). L'undici giugno in Bassa Val Bisagno una pulizia di via Donghi, il 25 giugno un 'clean up' al Righi in collaborazione con 'Seconda Chance' e quindi con la partecipazione attiva di detenuti e detenute, un evento volto a sensibilizzare sulle tematiche ambientali.

L'impegno di Plastic Free Onlus

L’associazione di volontariato è nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. "Nati come realtà digitale - scrivono nella presentazione - nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free".