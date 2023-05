I volontari ripuliscono la spiaggia di Multedo: in 2 ore decine di sacchi di mozziconi, plastica e vetro

Si sono radunati nel primo pomeriggio di fronte al West Beach di Multedo, pasando dal molo del porto petroli, i volontari che, il 13 maggio, hanno ripulito la spiaggia della delegazione, nell'ambito di una giornata organizzata da PlasticFree.

Un pomeriggio impegnativo che arriva dopo l'evento svoltosi in Valpolcevera a inizio mese: in un paio d'ore, sono stati riempiti parecchi sacchetti di rifiuti da parte della ventina di persone presenti. In totale 23 sacchi, pieni di mozziconi, vetro, plastica, copertoni di auto e corde di ormeggio, senza contare il materiale ingombrante.

L'attività rientra in un ciclo di incontri volti a promuovere Ocean Race attraverso le voci dei local influencer.

La pulizia è avvenuta in collaborazione con Amiu, The Ocean Race, Anla, West Beach, con il patrocinio del Comune di Genova.

Tra i prossimi eventi, sabato 27 maggio si terrà una raccolta di mozziconi presso la Fiumara, che avrà inizio alle ore 14. Questa iniziativa mira a raccogliere le cicche di sigarette abbandonate, problema diffuso e spesso viene trascurato, ma fonte significativa di inquinamento ambientale. Grazie all'impegno dei volontari, verranno raccolti e smaltiti correttamente, contribuendo a preservare l'ambiente e a educare le persone sull'importanza di un comportamento responsabile.

Plastic Free è un'associazione di volontariato che si è posta l'obiettivo di informare e sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica. Fondata il 29 luglio 2019, l'associazione è partita come realtà digitale e nel corso degli anni ha raggiunto milioni di utenti. Oggi, con oltre 1.000 referenti in tutta Italia, Plastic Free Onlus si è affermata come la più importante e concreta organizzazione nel settore, impegnandosi sia online che sul campo in diversi progetti per contrastare l'inquinamento plastico.

La Onlus si impegna in varie attività volte a combattere l'inquinamento da plastica e organizza numerosi eventi che coinvolgono la partecipazione attiva dei volontari e della comunità locale. Per tenersi aggiornati sugli eventi in programma e per iscriversi ai prossimi eventi, è possibile visitare il sito web ufficiale all'indirizzo https://www.plasticfreeonlus.it/eventi.