Valpolcevera: volontari raccolgono 37mila mozziconi di sigaretta in un'ora e mezza

Grande successo in Valpolcevera per l'evento 'green' realizzato da Plastic Free Onlus Odv nella giornata di sabato 6 maggio 2023: volontari e attivisti per l'ambiente hanno raccolto 37.723 mozziconi di sigaretta (per un peso totale di circa 8,5 chilogrammi) pulendo le strade in quattro diversi zone. Tra Bolzaneto (piazza Rissotto), Pontedecimo (piazza dei Partigiani), Certosa (piazza Petrella) e Rivarolo (piazza Pallavicini) è andata in scena anche una vera e propria sfida, durata circa un'ora e mezza. Il quartiere che ha raccolto più mozziconi è stato quello di Pontedecimo, 3,7 chilogrammi, ma alla fine hanno vinto tutti, in primis l'ambiente. Il premio è un albero messo a disposizione dal Municipio V Valpolcevera che verrà piantato in un secondo momento.

L'evento è stato realizzato da Plastic Free grazie ai referenti genovesi Miriam Loverso, Martina Certo, Claudio Canepa, Simone Italiano e Daniel Valenza, ha coinvolto un'ottantina di persone durante la mattinata e associazioni come City Angels, il comitato di Rivarolo, Mundo Solidario e i boy scout di Certosa e Pontedecimo.

Miriam Loverso di Plastic Free racconta a Genova Today: " È stato davvero molto bello, avevamo 58 persone iscritte, ma poi saremo stati almeno 80, ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e anche i tanti cittadini che si sono fermati per chiedere informazioni e congratularsi con noi per l'iniziativa. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di sensibilizzare e credo che eventi di questo tipo siano molto importanti per la lotta a un rifiuto così dannoso per l'ambiente. La nostra attività in Valpolcevera è iniziata a marzo e da allora sono già sette gli eventi di pulizia organizzati in vari quartieri. Siamo molto soddisfatti perché 8,5 chilogrammi di mozziconi rimossi sono davvero tantissimi, abbiamo anche battuto il record per quello che riguarda Plastic Free Liguria".

Gli eventi organizzati dall'associazione sono disponibili sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi, già aperte le iscrizioni per quelli del mese di maggio: sabato 13 la pulizia della spiaggia di Multedo a partire dalle ore 14 e sabato 27 un'altra raccolta di mozziconi, alla Fiumara sempre dalle ore 14.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. "Nati come realtà digitale - scrivono nella presentazione - nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free".