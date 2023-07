Caldo, 'notti tropicali': Genova quarta in Italia per aumento del fenomeno

Nonostante il clima in questi giorni sia più fresco, con un bollino destinato a rimanere verde per tutto il weekend, Genova è da un po' tra le città italiane da allarme rosso per numero di 'notti tropicali', ovvero quelle in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi centigradi. E a livello nazionale è la quarta per l'aumento di questo fenomeno rispetto al passato.

Le aree urbane, considerate hotspot climatici, subiscono maggiormente le conseguenze dei cambiamenti climatici rispetto alle zone rurali. Questo dipende da più fattori come l'alta concentrazione di edifici e attività produttive, il traffico veicolare (e le emissioni di gas serra), la scarsità di verde e l'impermeabilizzazione del suolo. Ma come si misurano il caldo e le sue evoluzioni nel tempo? Se da una parte ci sono le temperature medie, dall'altra gli eventi estremi che comprendono anche periodi di caldo particolarmente lunghi. All'interno di quest'ultima categoria, uno degli indicatori che Istat prende in considerazione sono le notti tropicali.

I numeri: Genova doppia la media nazionale

OpenPolis ha elaborato la mappa delle notti tropicali con i dati Istat di due anni fa, resi noti questo maggio: a livello nazionale, nel 2021 sono state registrate in media 44 notti tropicali nelle città capoluogo: sei in più rispetto alla media del periodo 2006-2015. E a livello locale? Genova è tra le città contrassegnate col bollino rosso (in questo caso dalla fondazione, non dal Ministero) che indica che il numero delle notti tropicali si è posizionato sopra la media nazionale: 86, quasi il doppio.

Genova quarta in Italia per aumento rispetto al passato

Per quanto riguarda la variazione delle notti tropicali registrate rispetto al dato medio 2006-2015, poi, il capoluogo ligure è addirittura quarto in Italia dopo Cagliari, Bologna e Milano, con 19,9 nottate in più all'insegna del caldo. In Italia, le uniche città con il segno meno davanti sono Aosta e Bolzano.

Il caldo, insomma, aumenta anche a Genova: a certificarlo, nei mesi scorsi, l'osservatorio meteo storico dell'Università mentre l'anno scorso è stato registrato dal centro Copernicus (programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea) un caldo record nel mar Ligure.

Ma come si può battere questa tendenza? Tra le azioni più suggerite, la piantumazione di nuovo verde: tra gli esempi più recenti in città, proprio per combattere i cambiamenti climatici, nei giorni scorsi ai giardini Luzzati è arrivata la prima dozzina di circa 100 nuovi alberi. La decisione dopo un incontro con il divulgatore Stefano Mancuso che ha ipotizzato per Genova un clima come quello di Marrakech entro il 2050, se non si interviene prima.