"Basta abbattere alberi, serve un piano del verde", Legambiente attacca il Comune

Legambiente Liguria chiede chiarimenti al Comune di Genova sul piano verde mettendo in luce alcuni presunti abbattimenti di alberi: "Con l’arrivo del caldo estivo ci si ricorda ogni anno quanto sarebbe importante avere del verde di copertura nelle strade e nelle piazze per rendere la nostra città più vivibile - si legge in una nota -. Senza un piano del verde in grado di migliorare la qualità della vita e la salute degli abitanti tutto però diventa più complicato. In compenso pare che siano in programma abbattimenti e/o sostituzioni di alberi ad alto fusto perché malati, vecchi o inadatti".

Legambiente spiega che la Commissione Territorio del Comune di Genova ha convocato una riunione sul tema per fornire notizie invitando numerose associazioni ed esperti che hanno fornito il loro parere. "Il problema - commenta l'associazione ambientalista - è che le uniche notizie fornite sono relative ai numeri assolutamente minimi di persone che lavorano al verde urbano, sia come addetti alla pianificazione che come giardinieri. Nessuno ha spiegato quale sia la volontà politica della Giunta, nessuno ha detto se ci sono indicazioni o volontà politiche. Di conseguenza nessuno dei tecnici ha potuto dire nulla né sul cronoprogramma di sostituzione degli alberi né su eventuali programmi di ampliamento e/o riduzione di alberature".

Dal Direttivo di Legambiente Liguria Stefano Bigliazzi chiede maggiore chiarezza all’amministrazione comunale: "L’unica novità è che il Comune sta cercando di fare un nuovo censimento degli alberi, e ne siamo lieti, anche perché speriamo che così finiscano di raccontare che Genova ha una altissima percentuale di alberi confondendo le zone urbanizzate (con pochi alberi e tante pericolose isole di calore) con le alture non solo della città ma anche della provincia (bisognerebbe ricordare che quando si leggono i dati del verde nella Città Metropolitana non si stanno leggendo i dati di Genova città ma di Genova e Provincia, compreso tutto l’entroterra".

Bigliazzi poi conclude: "È necessario che la Giunta fornisca le sue indicazioni politiche in relazione al verde, che ascolti i suggerimenti che sono arrivati da tutti gli esperti esterni che hanno fornito il loro parere, che decida di informare la cittadinanza sul Piano del Verde e nuove alberature, consentendo così ai validi tecnici che ancora ci sono nel Comune di presentare un serio cronoprogramma degli interventi di nuova piantumazione ed eventuale sostituzione di alberi basati su quanto si sta studiando a livello internazionale per ridurre l’effetto di caldo creato dall’asfalto e non solo su vecchi e noti studi sulla fotosintesi clorofilliana".