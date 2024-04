Genvision, premiata Sara Torrisi del liceo Deledda: è lei la miglior voce emergente ligure

È stata Sara Torrisi del Liceo Linguistico Grazia Deledda di Genova a vincere a l'edizione 2024 del talent show Genvision, conclusasi mercoledì sera.

A premiare la vincitrice anche Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria.

La sfida tra gli istituti secondari di secondo grado ha coinvolto quest'anno 14 scuole della Liguria. La manifestazione, organizzata dall’associazione GV Network, ha il patrocinio e il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova.

"Complimenti a tutti i finalisti che con coraggio e passione si sono messi alla prova, regalandoci una serata di grande spettacolo - è stato il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Regione Liguria sostiene Genvision perché rappresenta i valori della gioventù, come talento, sacrificio, ambizione, capacità di sognare, entusiasmo. Regione è sempre in prima linea nel fornire ai giovani gli strumenti necessari per realizzare i propri sogni, promuovendo eventi come Genvision, ma anche Orientamenti che, forte del tema 'Dreamers', offre un percorso di crescita senza barriere. Le ragazze e i ragazzi di Genvision hanno dimostrato di essere veri e propri 'dreamers' e quindi a loro va il nostro in bocca al lupo per il futuro".