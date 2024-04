Due giovani genovesi vincono 200mila euro ad "Affari Tuoi"

Una puntata fortunata per una coppia di genovesi, quella di "Affari tuoi" andata in onda la sera di giovedì 25 aprile su Rai Uno: i due concorrenti Giorgio e Stefania infatti hanno portato a casa 200mila euro in gettoni d'oro.

Il celebre programma condotto da Amadeus ha visto protagonisti fin dall'inizio della serata la coppia ligure: "Giochiamo con una bella regione - ha esordito il presentatore - la Liguria, e una bellissima città che è Genova". Giorgio lavora al porto di Genova, imbarcato come comandante, e guida una nave che porta provviste alle petroliere, ed è sposato da nove mesi con Stefania, dopo cinque anni di fidanzamento. Se durante le altre 31 puntate era presente lui, a rappresentare la Liguria, questa volta per giocare da protagonista è stato raggiunto dalla dolce metà.

Clicca qui e rivedi la puntata

Una partita ricca di colpi di scena anche perché il primo pacco scartato era quello che conteneva la cifra più alta, 300mila euro, polverizzata dunque subito. Ma la fortuna è stata ugualmente generosa: al momento finale, quello dell'apertura del pacco di Giorgio e Stefania, i due hanno comunque vinto il secondo premio, quello da 200mila euro in gettoni d'oro.

Momenti intensi anche perché le ultime opzioni rimasti erano due, 5mila euro oppure 200mila. Dunque alla scoperta della cifra ottenuta i due si sono messi a urlare di gioia e si sono abbracciati, scambiandosi dolci parole.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui le nostre pagine Facebook e Instagram e iscriviti al nostro canale WhatsApp