Cambiamenti climatici: caldo record nel mar ligure

Le ondate di calore di questo giugno, che stanno investendo Genova e la Liguria con temperature ben al di sopra delle medie stagionali per molti giorni consecutivi, influenzano anche il mar ligure e in generale tutto il Mediterraneo con temperature di 5°C sopra la media stagionale.

Il centro Copernicus (programma di osservazione della Terra dell'Unione europea) ha registrato un notevole incremento delle temperature medie di tutto il bacino del Mediterraneo, rialzi più intensi si stanno verificando in particolare nei mari tra Toscana e Liguria.

Le immagini delle mappe termiche pubblicate dal Marine service di Copernicus mostrano temperature elevate in tutto il Mediterraneo ma, per quanto riguarda l'Italia, i dati più preoccupanti si registrano proprio nelle acque davanti alle coste liguri e toscane, dove le temperature hanno superto di 5°C i valori medi stagionali.

Una conseguenza dei cambiamenti climatici che stanno influenzando le temperature dei mari a livello globale. Infatti non sono solo il mar ligure e il Mediterraneo a soffrire le consegunze della crisi climatica, ma anche gli oceani stanno registrando aumenti di temperature costanti da ormai due decenni.

L'ultimo rapporto della World meteorological organization dell'Onu denominato 'State of the Global Climate 2021' ha registrato dati record per le temperature oceaniche nel 2021 con tassi di riscaldamenti in crescita continua. Quasi tutti gli oceani hanno subito almeno un'ondata di caldo marino forte nel corso dello scorso anno.