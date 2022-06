Siccità e caldo: il punto in Liguria, le misure, le azioni in campo

A Genova non piove da più di un mese, così come a Imperia, e da inizio anno nel capoluogo ligure sono cadute solo un quinto delle precipitazioni rispetto alla media: questi gli ultimi dati diffusi dalla Regione Liguria. Il tutto in un quadro in cui le previsioni meteo non lasciano ben sperare: anche questa settimana sembra che le temperature saranno elevate.

Caldo e siccità, un'emergenza a livello internazionale e una combinazione che sta allertando le istituzioni anche nella nostra regione: in Liguria - come calcolato da Alisa - sono più di 5800 i cittadini a rischio per le ondate di calore, un numero calcolato sulla base di vari fattori tra cui età, assunzione di particolari tipologie di farmaci, esenzione per patologie croniche, ricoveri ospedalieri e altro. A Genova, in particolare, 2205 persone sono a rischio medio e 234 a rischio alto.

Tra le azioni in campo a livello regionale, i medici di famiglia, i pediatri e le Asl riceveranno da Alisa l’elenco dei propri pazienti suscettibili alle ondate di calore per monitorarne i bisogni e le condizioni di salute, sarà attivo un numero verde regionale (800.593.235 tutti i giorni dalle 8 alle 20) per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio da parte dei custodi sociali, oltre che per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica, e altro.

Per il resto, si osserva il cielo ma la pioggia ancora una volta non sembra in arrivo: per quanto riguarda la siccità, la Regione Liguria ha riunito l'Osservatorio dei corpi idrici che raggruppa tutti i soggetti gestori: nei prossimi giorni - dati e osservazioni alla mano - verranno decise le misure di indirizzo da intraprendere e trasmettere ai comuni e agli enti gestori Ato provinciali. Tenendo d'occhio non senza una certa preoccupazione anche gli effetti che una siccità prolungata può causare sull'agricoltura e sugli eventuali incendi (come quello di Arma di Taggia, nell'imperiese, con canadair in azione e persone evacuate) che, con questo clima, possono trovare terreno fertile.