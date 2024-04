Per candidarsi occorre inviare una mail con nome, cognome, data di nascita, residenza (che dovrà essere all'interno della regione Liguria), foto e curriculum a castingmelodie23@gmail.com. Le mail dovranno pervenire entro il 10 maggio 2024.

Il film si intitola "Le melodie nel bosco dei faggi" e, per realizzarlo, la produzione è alla ricerca dei seguenti profili:

Aaa attori cercasi per un film che verrà girato in Liguria tra settembre e ottobre 2024. L'annuncio arriva dalla Ventitre Srl Produzione Cinematografica ed è stato ricondiviso da Genova Liguria Film Commission.

Nuovo casting per la realizzazione di un film in Liguria: come candidarsi