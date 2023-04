L'allarme del divulgatore Mancuso: "Se non si interviene, entro il 2050 a Genova il clima di Marrakech"

L'allarme è chiaro: se non si interviene subito, entro il 2050 Genova rischia di avere il clima di Marrakech, in Marocco. È il grido lanciato da Stefano Mancuso, divulgatore di fama internazionale e direttore del Linv (Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale) ai Giardini Luzzati.

Mancuso ha partecipato sabato mattina - insieme al frontman del gruppo rock Marlene Kuntz Cristiano Godano - all'incontro promosso dal Patto di sussidiarietà dei sestieri del centro storico di Genova ai Giardini Luzzati. Grande la partecipazione dei cittadini al dibattito incentrato sul tema dell'impatto ambientale e dello sviluppo degli ecosistemi sociali.

“Genova entro il 2050 rischia di diventare come Marrakech – avverte Mancuso - ma il capoluogo ligure non è costruito come Marrakech, edificata attraverso tipologie di costruzione e materiali adatti a quei climi. L'obiettivo comune deve essere quello di contrastare l'innalzamento delle temperature. A farne le spese, altrimenti, saremo tutti quanti”.

Ma come fare per combattere il riscaldamento globale? Una delle possibili soluzioni, per il divulgatore, è “piantare mille miliardi di alberi: operazione molto meno complessa rispetto a convincere i governi del pianeta a ridurre le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera”.