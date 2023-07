Ai Giardini Luzzati arrivano 100 nuovi alberi

È arrivata la prima dozzina dei cento nuovi alberi che popoleranno i giardini Luzzati: il primo step di un progetto che prevede, nei prossimi mesi, la collocazione di altre decine di alberi di diverse specie nello spazio comune gestito dalla cooperativa Il Ce.Sto, nel Sestiere del Molo e nel cuore della città vecchia.

Si tratta di un'azione simbolica e concreta insieme, resa possibile anche da un finanziamento di Cdm Lab/Cdm Futsal e che pone l'attenzione sull'emergenza climatica e sulle possibili misure di contrasto al fenomeno.

Come suggerito dallo scienziato Stefano Mancuso, ospitato la scorsa primavera proprio ai Luzzati, gli alberi costituiscono una "tecnologia naturale" efficace per la lotta ai cambiamenti climatici e possono portare a un miglioramento della qualità della vita anche in centro storico, una delle aree cittadine più povere di verde.

"Il nostro è un gesto simbolico e vorremmo che diventasse un esempio per tutta la città - dichiara il presidente della Coop. Il Ce.Sto Marco Montoli - nella speranza che sempre più persone, enti e associazioni investano nella creazione di aree verdi".

Gli alberi, accuratamente selezionati per adattabilità, diversità e condizioni di vita da professionisti del verde in collaborazione con Michelini Vivai garden, occuperanno parte dello spazio dei giardini Luzzati, senza privarli dei servizi e delle attività che quotidianamente propongono e garantendo, al contempo, maggiore produzione di ossigeno e zone d'ombra accessibili a tutte e a tutti anche nei mesi più caldi.