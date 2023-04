Ecco la focaccia "più lunga del mondo": 352 metri, 600 teglie e 200 tavoli in pieno centro. Le foto

Un lungo serpentone giallo che ha percorso via XX Settembre e piazza De Ferrari: è la focaccia "più lunga del mondo" (in realtà tante teglie posizionate una dopo l'altra) che ha attirato migliaia di cittadini e turisti nel centro di Genova, con le immancabili variazioni del traffico predisposte dalla polizia locale.

La festa è iniziata alle 11, quando il centro della città si è trasformato in un grande palcoscenico gastronomico: 352 metri di "fugassa" per oltre una tonnellata di peso, prodotta da 14 panificatori genovesi di Confcommercio e posizionata su oltre 600 teglie e circa 200 tavoli, servita da decine di allievi degli istituti alberghieri Nino Bergese e Marco Polo, per un totale di oltre 16mila porzioni. L'evento ha assunto contorni solidali permettendo alla Caritas di posizionare 19 cassettine delle offerte (donazioni libere) lungo il percorso tra piazza De Ferrari e via XX Settembre, ognuna delle quali presidiata da un volontario.

L'iniziativa è stata organizzata da Msc Crociere, in occasione dell'arrivo a Genova della nuova ammiraglia Msc World Europa (la più grande mai giunta nel capoluogo ligure), in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio. Un'anteprima dell'evento si era già tenuta mercoledì 12 aprile, in occasione del primo approdo della nave sotto la Lanterna: i suoi quasi 7mila passeggeri sbarcati per visitare la città sono stati accolti con porzioni di focaccia.