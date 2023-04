La focaccia "più lunga del mondo" aiuterà la Caritas

"Focaccia è dire casa": lo sanno bene i genovesi, e la Caritas riprende questo slogan per lanciare una raccolta offerte in occasione della distribuzione della focaccia "più lunga del mondo" nella giornata di domani, sabato 15 aprile.

L’iniziativa, organizzata da Msc Crociere in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, si svolgerà dalle ore 11, quando il centro città - tra piazza De Ferrari e via XX Settembre - si trasformerà in un grande palcoscenico gastronomico in occasione dell'arrivo a Genova della nuova Msc World Europa: 350 metri di deliziosa “fügassa” per oltre 1 tonnellata di peso, prodotta da 14 panificatori genovesi di Confcommercio e posizionata su oltre 600 teglie e circa 200 tavoli, servita da decine di allievi e allieve degli Istituti Alberghieri Nino Bergese e Marco Polo, per un totale di oltre 16 mila porzioni.

E adesso l'iniziativa assume anche contorni solidali: le donazioni, a offerta libera, si potranno fare presso una delle 19 cassettine allestite lungo il percorso tra piazza De Ferrari e via XX Settembre, ognuna delle quali presidiata da un volontario.

"La Diocesi ha accolto la volontà degli organizzatori di aggiungere a questa particolare iniziativa cittadina una finalità benefica - commenta Giuseppe Armas, direttore della Caritas Diocesana - con una raccolta fondi a sostegno delle persone senza dimora. Un gruppo di volontari garantirà una presenza capillare durante la manifestazione, diffondendo la proposta e raccogliendo offerte libere. 'Focaccia è dire casa' perché, per chi vive o viene a Genova, mangiare la focaccia è come sentirsi a casa o essere accolti. Proprio la casa, nella quale abitare e soprattutto ritrovare relazioni vitali, è ciò che manca a chi si trova nella condizione di essere senza dimora. Sabato in piazza potremo vivere questo momento in un gesto di condivisione. Genova ha dimostrato tante volte la sua capacità di partecipazione, con straordinari slanci, come recentemente in occasione dell'Emergenza Ucraina. Per questo la cartolina che sarà diffusa ai partecipanti si chiude con parole semplici in cui crediamo molto: Genova. Bella. Buona. Da condividere."

“La Caritas Diocesana di Genova, attraverso il suo Sportello di Accoglienza, svolge ogni giorno un servizio importantissimo per le persone in difficoltà - è il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Per questo siamo felici e orgogliosi che la festa di sabato sia non solo un’occasione per divertirsi e stare insieme, ma anche e soprattutto un modo per aiutare e sostenere concretamente chi ha più bisogno”.