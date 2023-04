In porto la nave da crociera più grande mai arrivata a Genova

Mercoledì 12 aprile, in occasione del primo approdo della nuova ammiraglia Msc World Europa a Genova, alle ore 14.30 il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme ai vertici della Compagnia era al terminal di Stazione Marittima (Ponte Andrea Doria) per accogliere i crocieristi di tutte le nazionalità a cui è stata offerta la focaccia genovese, in collaborazione con il Comune e la Camera di Commercio.

L'iniziativa costituisce l'anteprima della festa organizzata da Msc per sabato 15 aprile quando, dalle ore 11, il centro città tra piazza De Ferrari e via XX Settembre si trasformerà in un grande palcoscenico gastronomico: 16mila porzioni della tipica 'fügassa' verranno servite a cittadini e turisti da allievi e allieve degli istituti alberghieri Bergese e Marco Polo.

Si tratta della prima nave della flotta Msc World-class, alimentata a Gnl, il carburante marino più pulito al mondo, e dotata di una poppa a forma di Y e di un'incredibile Promenade all'aperto, con una vista panoramica mozzafiato sul mare. Con 22 ponti, una stazza lorda di 215.863 tonnellate, 333 metri di lunghezza, 47 metri di larghezza, 40mila mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, Msc World Europa è tra le navi da crociera più grandi al mondo e in assoluto la più grande alimentata a Gnl.

"Con questa giornata - dichiara il presidente della Regione, Giovanni Toti - si conferma una ripartenza straordinaria dopo l'epoca più dura che abbiamo vissuto durante la pandemia. Già lo scorso anno siamo tornati a livelli importanti di presenze turistiche e quest'anno probabilmente toccheremo nuovi record in Liguria, non solo a Genova ma anche nel savonese e spezzino, che stanno prendendo sempre più campo".

"Oggi siamo a bordo della nave passeggeri più grande mai entrata nel porto di Genova - prosegue Toti -, segno che le compagnie armatoriali continuano a investire: è un settore trainante che per noi è importante non solo dal punto di vista turistico ma anche per le nostre imprese, per l'agroalimentare e tutto quello che viene consumato a bordo di questi giganti del mare. La Liguria si conferma quindi una piattaforma super attrattiva per le principali compagnie crocieristiche del mondo: è un ottimo segnale, a cui bisogna aggiungere il successo anche dei nostri borghi, visitati dai passeggeri e ulteriore sprone per il nostro territorio".

"Invito tutti a venire sabato mattina in via XX Settembre - conclude Toti - per la focaccia dei record. Oggi l'abbiamo fatta assaggiare in anteprima ai passeggeri, che si imbarcavano per questa bellissima crociera e sabato, per salutare l'arrivo di questo gigante del mare, ci sarà una gigante focaccia per tutti coloro che vorranno venire a fare colazione con noi".