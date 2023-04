Focaccia "più lunga del mondo", Festa della Bandiera, partita: divieti di transito e variazioni bus

In occasione dell'evento che vedrà come protagonista la focaccia "più lunga del mondo" ma anche di un'iniziativa legata alla Festa della Bandiera, in centro a Genova sono stati istituiti una serie di divieti dalla polizia locale per oggi, sabato 15 aprile. Vediamo quali nel dettaglio (e attenzione domani alle strade chiuse per la mezza maratona).

Per la focaccia, dalle 7 alle 17 (e comunque fino a cessate esigenze) sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei:

In piazza de Ferrari è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli.

In via Ettore Vernazza, nel tratto compreso tra Largo delle Fucine e Largo XII Ottobre, è istituito il doppio senso di circolazione al fine di permettere l’uscita dei veicoli provenienti da Largo delle Fucine.

In via XX Settembre, tratto compreso tra l’intersezione composta dalle vie Ceccardi e Sofia Lomellini e la piazza De Ferrari, è istituito divieto di transito a tutti i veicoli (con obbligo di svolta a sinistra in Via Ceccardi);

Per i veicoli provenienti dalla via Fieschi, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via XX Settembre, è istituito l’obbligo di proseguire diritto per immettersi in via V Dicembre con divieto di svolta in XX Settembre;

Per i veicoli che percorrono via Sofia Lomellini, giunti in corrispondenza dell’intersezione con la via XX Settembre, è istituito il divieto di svolta a destra in via XX Settembre;

Viene istituito il doppio senso di circolazione in via Interiano sino a piazza Fontane Marose;

Viene istituito il divieto di circolazione in via XXV Aprile

Inoltre in occasione di una delle iniziative legate alla Festa della Bandiera - con l'esposizione delle Fiat 500 d'epoca e l’inaugurazione della mostra “65 anni di un mito Fiat 500: icona del made in Italy” - in via Roma è istituito il divieto di circolazione dalle 8 alle 20 e comunque fino a cessate esigenze.

Non è tutto: in occasione della partita di calcio Genoa-Perugia, limitazioni alla circolazione e alla sosta in zona Marassi e strade limitrofe allo stadio Ferraris.

Variazioni linee Amt

A seguito della chiusura al transito veicolare di alcune vie del centro, sabato dalle ore 7 fino al termine delle manifestazioni, le linee 18, 18/, 20, 34, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 702, 727 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato:

· Linee 18, 18/, 39, 40

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

· Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

· Linea 34

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.

· Linee 35, 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante, dove riprendono regolare percorso.

· Linee 36

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

· Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi dove effettuano capolinea provvisorio in coda a quello della linea 17/. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguono per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.

· Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata di transito al centro della piazza. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, riprendono percorso regolare.

· Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata di transito al centro della piazza. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguono per via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono percorso regolare.

· Linea 46

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante, dove effettuano fermata provvisoria al centro della piazza. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria in piazza Dante, proseguono per via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono percorso regolare.

· Linee 702, 727 e Volabus

Direzione aeroporto: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione Brignole: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.