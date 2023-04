Festa della Bandiera di Genova: una settimana di iniziative in tutta la città

Domenica 23 aprile, nel giorno di San Giorgio, appuntamento con la grande festa della Bandiera di Genova, giunta alla sua quinta edizione: una giornata all’insegna del bianco e del rosso che oltre a dominare sui principali palazzi della città coinvolgerà tutti in un clima straordinariamente festoso. Tante iniziative collaterali, a cominciare dalla Caccia al Tesoro di domenica 16 aprile nel centro storico.

La Festa della bandiera quest’anno vedrà sfilare il raduno delle 500 da tutta Italia. Per gli appassionati dell’auto simbolo del made in Italy in tutto il mondo, già sabato 15 aprile sarà possibile ammirare l’esposizione, dalle ore 9, delle Fiat 500 d’epoca tra Galleria Mazzini e via Roma (in collaborazione con il CIV di zona) e dalle 15 a Palazzo Ducale l’inaugurazione della mostra “65 anni di un mito Fiat 500: icona del made in Italy”. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Genova, sono organizzati dal Fiat 500 Club Italia-Coordinamento di Genova.

Le iniziative organizzate dai Municipi

Il Municipio I Centro Est, il Municipio VIII e VI porteranno le bandiere di San Giorgio ad alcuni Istituti comprensivi della zona e verrà illustrata la storia del vessillo ai bambini e ragazzi delle scuole. Il Municipio II vestirà il Centro Civico Buranello con i colori del vessillo cittadino e donerà una bandiera ai visitatori degli eventi e mostre dal 15 al 22 aprile. Il Municipio III Bassa Val Bisagno, venerdì 14, dalle 10, organizza nella biblioteca Lercari – Villa Imperiale l’evento “Costruiamo insieme la nostra bandiera, scopriamo le sue origini e danziamo sul basso di Genova”, in collaborazione con il gruppo storico “I Gatteschi”. L’evento sarà aperto ai ragazzi delle scuole primarie della zona che saranno anche coinvolti in un laboratorio didattico. Anche nel Municipio VII Ponente saranno organizzati laboratori didattici dal titolo “Stemmi, scudi e bandiere”, giovedì 20 aprile, rivolti ai bambini delle scuole. Il giorno 23 nel Municipio IV nei Giardini Cavagnaro, prima della festa in Piazza De Ferrari, moto storiche e Canterini di Quarto animeranno la zona.

La consegna delle bandiere

Dal 15 al 22 aprile saranno distribuite nei quartieri di Genova le bandiere di San Giorgio. Ecco il calendario:

- Centro civico Buranello, dal 15 al 22, a partire dalle 10:30 (Pro loco Media Valbisagno);

- Domenica 16, in piazza Gaggero a Voltri (Protezione civile dalle 10); in via Pallavicini a Pegli (Associazione Anarti dalle 10);

- Lunedì 17, mercato Sertoli, dalle 10:30 (Associazione Nazionale Alpini);

- Martedì 18, mercato di Quinto, dalle 10:30 (Associazione Nazionale Alpini);

- Mercoledì 19, mercati di Terralba, Certosa, Pra’ dalle 10:30 (Associazione Nazionale Alpini); in piazza Duca degli Abruzzi, dalle 16:30 (Associazione Nazionale Alpini); ingresso nuovo mercato di Corso Sardegna, 16:30 (Associazione Nazionale Alpini);

- Giovedì 20, mercati di piazza Palermo, Anzani, Bolzaneto, dalle 10:30 (Associazione Nazionale Alpini); giardini Melis, piazza Lerda a Voltri, 16:30 (Associazione Nazionale Alpini); laboratorio Biblioteca Benzi, dalle 10:30;

- Venerdì 21, mercati di Pontedecimo, Tre Ponti, dalle 10:30 (Associazione Nazionale Alpini); piazza Baracca dalle 16:30 (Associazione Nazionale Alpini);

- Sabato 22, mercati Tortosa, Mercato Orientale, 10:30 (Associazione Nazionale Alpini); Borgo di Boccadasse, 16:30 (Associazione Nazionale Alpini).