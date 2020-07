Piatti estivi della tradizione ligure: idee e ricette per un pasto fresco e leggero

Arriva la bella stagione e le abitudini alimentari cambiano: non si ha più voglia di cibi cotti o caldi, e tornano di moda insalate, piatti freddi, e specialità fresche che per fortuna nella tradizione ligure non mancano.

Ecco allora qualche piatto con cui potete cimentarvi per rimanere freschi (dalle insalate alle torte salate e polpettoni da mangiare freddi), resistendo alle alte temperature estive ma restando allo stesso tempo nell'ambito della tradizione culinaria ligure.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Li conoscete tutti? Basta cliccare sul nome per aprire le ricette: