Pesce spada marinato all'agro: la ricetta tradizionale ligure, facile e veloce

Italiano

In Liguria si conoscono bene le acciughe marinate, un po' meno il pesce spada all'agro, ricetta altrettanto tipica e molto simile. Piatto leggero e raffinato, per essere preparato servono fette sottili di pesce spada freschissimo.

Iniziamo lavando il pesce e disponendolo in un contenitore largo,in modo da non formare troppi strati. Spremiamoci sopra i due limoni, e poi spargiamoci sopra l'origano, il sale, il pepe, e mezzo bicchiere d'aceto.

Lasciamo così marinare per circa 2 ore.

Alla fine scoliamo il pesce e mettiamolo in un altro contenitore, dove lo cospargeremo con l'olio, il restante aceto e il prezzemolo. Lasciamo marinare per un'altra ora, e serviamo in tavola.

Photo credits: IG@annamariatradizione