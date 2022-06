Cus Genova, i cadetti vincono il Campionato ligure di società

Cadetti capaci di vincere il Campionato ligure di società su pista a Villa Gentile. Ottime prestazioni a Firenze al Challenge Nazionale del Ridolfi di Firenze. Bene Ferrari nella Traversata del Bisagno.

Atletica

Splendide giornate, quelle di sabato e domenica a Villa Gentile, per i giovani cussini. Cadetti capaci di vincere il Campionato Ligure di Società su pista precedendo tantissimi team di livello. Fra i Cadetti a livello singolo vanno citati i primi posti di Matteo Lippi, autore di una bella doppietta 80 (9"66) / 300 (39"10), di Matteo Corsini sui 100 hs con 16"65, e i terzi posti di Giacomo Caccavari nei 2000 metri (6’34”84), e di Pietro D’Ascenzo sui 1200 siepi con 3'55"27. Le cadette si sono piazzate al quinto posto. I buoni piazzamenti individuali e societari sono il risultato di un gioco di squadra che ha visto coinvolti sul territorio i tecnici Gabriele Mura, Alberto Boretti, Giordano Musso, Davide Chighini, Mattia Superina, Andrea Delfino e Martino Ivaldi, coordinati dai Responsabili di settore Roberta Fontana e Valter Superina.

Sempre sabato e domenica, sulla torrida pista dell’Impianto Ridolfi di Firenze, i Cussini hanno preso parte al Challenge Nazionale, trial che consentiva ai primi cinque classificati l’accesso diretto agli Italiani di fine giugno. Menzione di merito per l’azzurro Davide Costa, secondo nel lancio del martello con 65.51. L’Azzurro ha dato vita a un duello entusiasmante con Giacomo Proserpio dei Carabinieri Bologna, che alla fina ha colto il primo posto con 66.99. Nell’analoga gara femminile ancora una volta impeccabile Ilaria Marasso, quarta con una bordata di 55.20 in una competizione di altissimo livello, vinta da Rachele Mori delle Fiamme Gialle con 65.37. Quarto posto anche per il pesista Giordano Musso, capace di 15.56, a dimostrazione di una continuità esemplare innescata già nei primi mesi dell’anno. Federica Baldini quarta nei 1500 conclusi in 4'34"54 nella gara vinta dalla lombarda Federica Cortesi in 4'19"69. Brava anche se sfortunata Eleonora Ferrero, sesta al termine delle sette fatiche dell’eptathlon con 4859, superata per soli cinque punti dall’emiliana Lucia Quaglieri (4864). Nei 110 hs Riccardo Berrino è stato nono con 14"63.

Alla prima gara su strada secondo, e nella prestigiosa 49° Traversata della Valbisagno: ottimo risultato da parte di Emanuele Ferrari, junior allenato da Franco Giacobbe, che sabato ha vissuto da protagonista la kermesse su strada organizzata dalla Gau sul percorso da Corte Lambruschini-Struppa. Solo Ghebrehanna Savio del Team Casa Salute lo ha preceduto di tre secondi in 35'24" (10.3 km) dopo un’accesa volata.