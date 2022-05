Cus Genova, biancorossi in luce ai campionati su pista a Villa Gentile

Parecchi gli scudetti regionali per l’atletica biancorossa ai Campionati Liguri individuali su pista. Eliminazione per il Cus Tennis contro il Tc Sanremo in semifinale di Serie C.

Atletica

Sabato e domenica si sono disputati a Villa Gentile i Campionati Liguri individuali su pista. Le due giornate sono state caratterizzate da condizioni climatiche difficili, con caldo torrido nella prima giornata e freddo e folate di vento contrario nella seconda. Parecchi gli scudetti regionali.

In primis i martellisti Davide Costa e Ilaria Marasso, i quali hanno vinto le rispettive gare con 65.55 e 54.78, quindi Giordano Musso, fresco campione italiano universitario, che ha vinto nel peso con 15.99. I titoli dei lanci sono completati da Sofia Intili, che ha vinto nel giavellotto con 38.34. La serie prosegue con Elisa Lugli, prima nei 100 con 12"62 nei 100 e poi seconda nei 200, e con Francesca Guastalli, prima nei 100 hs con 15"40, nonostante il vento contrario di 1.6. Emanuele Ferrari ha vinto i 3000 st con 9'51"88, mentre la 4x100 uomini ha colto il primo posto in 43"68 grazie a Matteo Ferro, Riccardo Berrino, Dario Fornaca e Francesco Ghio.

Tre allieve sfidando avverse condizioni meteo, hanno preso parte domenica al Brixia Meeting per rappresentative regionali e, in alcuni casi nazionali, a Bressanone (Bolzano). Al di là del mero risultato tecnico, si è trattato di una bella esperienza umana. Emma Barnieri ha corso i 100 in 12"83 (+0.2), Camilla Rebora ha chiuso in 26"27 nei 200 (-0.3), Irene Aprile ha lanciato il giavellotto a 24.91. Tutte sono state tredicesime nelle rispettive competizioni.

Tennis

Si conclude la stagione di Serie C per il Cus Tennis. Metti e compagni erano attesi dalla semifinale di ritorno dei Playoff contro il TC Sanremo a seguito del 6-0 patito in terra matuziana. Buona vittoria da parte di Paiardi contro il 2.6 De Sanctis ma sconfitta dopo un ottimo primo set per Rebaudi contro il 2.5 Civarolo. Ottenendo almeno una vittoria nella sfida di ritorno il TC Sanremo ha conquistato dunque la vittoria in semifinale e ottenuto l’accesso alla fase interregionale. Ottimo campionato, comunque, quello dei ragazzi capitanati dal Maestro Damiani.