Cus Genova, ritornano le iniziative legate alla vela

Torna l’estate e tornano le offerte del Cus Genova legate al mondo della vela con “A tutta Vela”. Attività che nascono con l’intento di avvicinare studenti universitari a questo mondo sportivo con prezzi accessibili. Dalle lezioni di vela con tanto di aperitivo ai veri e propri corsi di vela, dai weekend in barca alle settimane sportive. Qui di seguito i dettagli delle offerte.

APERIVELA

Cosa c'è di meglio di un giro in barca a vela per imparare le basi di questa disciplina seguito da un aperitivo al tramonto all'aria aperta? Con l'estate tornano gli AperiVela: quattro ore su un'imbarcazione ancora più grande rispetto a quella degli altri anni, con possibilità di impararne le nozioni base. Il tutto tra maggio e giugno, tra le 16:00 e le 20:00, con un massimo di sei persone e per la cifra di soli 40 € a persona per gli universitari, 50 € per gli esterni.

CORSO DI VELA

Volete provare l'ebbrezza di un corso di vela? Il Cus ha la soluzione che fa per voi. Cinque lezioni per cinque persone a soli 150 € per studenti universitari, 200 € per esterni. Mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 oppure dalle 16 alle 19, mentre il giovedì dalle 15:00 alle 18:00. Un'ottima occasione per praticare sport all'aria aperta e approcciare le discipline veliche.

WEEKEND IN BARCA A VELA

Grande ritorno dopo la scorsa estate targata Cus. Tra giugno e luglio andranno in scena quattro weekend in barca a vela all inclusive al costo di 180 € a persona (250 € per esterni), per un massimo di quattro persone. Quali le attività in programma? Imbarco il venerdì sera con cena e briefing, partenza il sabato mattina in direzione Promontorio di Portofino per passeggiate in autonomia, notte in mare e ritorno la domenica prima di cena.

SETTIMANE SPORTIVE IN BARCA A VELA

Anche quest'estate tornano le settimane sportive in barca a vela al prezzo di 600 €. Sette giorni di mare e attività sportive presso una meta estiva di forte richiamo turistico come la Sardegna. Partenza da Cagliari per poi proseguire nel Sud della Sardegna e virare verso Est o verso Ovest in funzione del tempo. Il tutto ad agosto, tra la prima e la terza settimana del mese. Un gruppo di massimo sei persone con il prezzo complessivo che comprende cambusa, porto di partenza, tender per discesa a terra, assicurazione e skipper.

Per prenotazioni e per maggiori info scriveteci su WhatsApp al numero 3492988589.