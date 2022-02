Cus Genova, Costa e Marasso al Campionato italiano di lanci invernali

Nuovi impegni nel weekend del 26 e 27 febbraio per gli atleti biancorossi. Doppio derby per il Cus Volley, impegnato contro la Colombo nella Serie B maschile e contro la Normac in Serie D femminile. Grande attesa per Costa e Marasso nel Campionato Italiano di Lanci Invernali di Mariano Comense. Stracittadina in Serie C Silver per il Cus Basket contro l’Ardita Juventus. Gara al Serravalle Golf Club per quanto riguarda la Cus Golf Academy.

Pallavolo

Doppio derby in casa Cus Volley nel weekend. Da un lato la prima squadra maschile, impegnata nel campionato nazionale di Serie B, cercherà di riscattare la sconfitta patita nell’ultimo turno contro Npsg in un altro derby ligure: quello di sabato alle 18:00 al Palacus contro la Colombo. Qui risultati e classifica. Stracittadina anche per le ragazze della prima squadra femminile, impegnate in Serie D domenica alle 20:30 al Palacus contro la Normac, con grande voglia di rifarsi dopo la sconfitta dell’ultimo weekend contro l’Audax. Qui risultati e classifica.

Atletica leggera

Domenica a Mariano Comense Davide Costa cerca un piazzamento da podio per la categoria Promesse nel Campionato Italiano di Lanci Invernali. L’azzurro di martello, reduce da uno stage a Tirrenia, è al primo Campionato Italiano dell’anno, sulla strada dei Giochi del Mediterraneo U23 dell’Estate 2022. Nell’analoga gara femminile sarà presente anche Ilaria Marasso con speranze concrete di una misura importante e di un piazzamento significativo. Nella stessa giornata, ad Ancona, Giordano Musso tenta una buona misura nei Campionati Italiani Assoluti Indoor nel lancio del peso.

Pallacanestro

Tempo di riscatto per il Cus Basket in Serie C Silver. Dopo la sconfitta maturata negli ultimi minuti del recupero contro Valpetronio i ragazzi di Coach Pansolin sono attesi da un grande classico come quello del derby genovese contro i “cugini” dell’Ardita Juventus presso il PalaArdita di Nervi. Fischio d’inizio domenica alle 19:00 per la stracittadina. Qui risultati e classifica.

Golf

Dopo il grande successo della seconda gara del Campionato Sociale della Cus Golf Academy, disputata al Golf Club Albisola, si torna subito sul prato per la gara di domenica al Serravalle Golf Club. Una louisiana a quattro giocatori, 18 buche e categoria unica con partenza shot gun alle ore 11:15.