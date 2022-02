Cus Genova: seconda gioia di fila nella pallavolo, bene anche i ragazzi dell'atletica

Ritorno in campo con vittoria convincente per il Cus Volley in Serie B contro lo Zephyr in uno dei derby liguri. Buoni risultati per l’atletica cussina tra Campionato Regionale di lanci lunghi a Boissano, Campionati Liguri di corsa campestre a Ronco Scrivia e Campionati Italiani Indoor master ad Ancona. Sconfitta per il Cus Basket nel big match di Serie C Silver contro Tigullio. Sconfitta in Serie A contro il Calvisano per le ragazze del Cus Rugby, aggregate da tutorate alle Lions Tortona.

Pallavolo

Alla ripresa del campionato nazionale di Serie B maschile, dopo la sosta forzata a causa della pandemia, arriva la seconda vittoria consecutiva per il Cus Volley. Nel derby ligure contro lo Zephyr gli Universitari disputano la miglior partita del campionato dimostrando di avere finalmente trovato una propria identità di gioco. I ragazzi di Guido Costigliolo sono apparsi determinati e concreti in fase di attacco ma soprattutto in difesa.

Vittoria meritata ottenuta contro una formazione spezzina che non ha mai mollato. In doppia cifra Donati, Bellini e il capitano Louza, a punti anche i centrali Alloisio e Nebbia efficaci nella fase a muro. Ottima prova in regia di Alessandrini autore anche di alcuni punti a muro. Attenta e decisiva nei momenti topici la prova dei liberi Gobbi e Paolo Alessandrini. Il Cus sale a 11 punti allontanandosi dalla zona rossa ma, soprattutto, lasciando ottime sensazioni in vista dei prossimi impegni di campionato. Qui risultati e classifica.

Questo il commento di Federico Alessandrini, uno dei migliori in campo contro gli spezzini: «Abbiamo giocato molto bene in fase di difesa e battuta per tutta la partita e alla fine è scivolata via tranquillamente. Tre punti che fanno molto comodo alla classifica soprattutto perché ci allontanano dalla zona rossa. Siamo sempre rimasti molto uniti, è stato un gran passo avanti»

SERIE B – GIRONE A

CUS VOLLEY vs ZEPHYR TRADING LA SPEZIA 3-0 (25-19; 25-21; 25-21)

Atletica leggera

Non sono mancati i risultati di rilievo per i Biancorossi impegnati sabato nei Campionati liguri di lanci lunghi in località Marici di Boissano, nel savonese, nonostante il forte vento contrario che ha influito negativamente sulle gare. Assai vicino al record personale stagionale è andato l’azzurro Davide Costa, primo nel martello promesse con 62.32. Neanche il tempo di rifiatare e Davide domenica si è trasferito in quel di Tirrenia per un raduno della Nazionale.

Nell’analoga gara femminile è arrivato 51.80 di Ilaria Marasso. Giordano Musso, sempre molto consistente, ha vinto nel peso con 15.21. Sofia Intili lo ha imitato nel giavellotto promesse con 36.41. Rientro positivo alle gare per Sandra Littardi: l’imperiese ha vinto nel disco con la misura di 33.28. Nel peso juniores 11.74 di Giovanni Petruzzelli.

Affermazioni societarie domenica nel Cross di Ronco Scrivia, valido come campionato ligure individuale e seconda prova di team. Emanuele Ferrari fra gli juniores è giunto secondo dopo 8 km con 27'50". Terzo Pietro Calcagno (29'02"). Al dodicesimo posto Federico Lagomarsino (32'35"). In virtù delle due prove previste i cussini si sono aggiudicati il titolo societario ligure under 20. Secondi gli allievi, grazie anche all’ottavo posto di Pietro Pugliara (19'20") dopo 5 chilometri. Federica Baldini ha vinto il cross corto e nell’analoga gara maschile secondo posto di Andrea Ghia.

Nel meeting nazionale indoor di domenica a Firenze l’atleta Dario Fornaca ha vinto la finale numero due dei 60 piani con 7"28, dopo avere corso in batteria in 7"27. Quarto nella stessa gara Francesco Ghio con 7"33. Infine, ad Ancona, nel quadro dei Campionati Italiani Master Indoor, svoltisi dal 10 al 13 febbraio, Luciano Fasce si è classificato terzo nei 60 hs M60 con 10"15, e quinto nell’asta con 2.70. In entrambi i casi si tratta di record regionali. Renato Zemma è risultato secondo nella categoria M55 del lungo con 5.11, nuovo record regionale. Altri nuovi limiti liguri di categoria sono venuti da Mauro Panaro nella M65, 8"69 sui 60 piani e 28"37 sui 200 (quarti posti) e da Paolo Macaluso, quarto nei 200 M50 con 25"05.

Pallacanestro

Sconfitta per il Cus Basket nel big match di Serie C Silver contro il Tigullio. Gli uomini di Coach Pansolin lasciano così a Santa Margherita i due punti contro la compagine di Coach Macchiavello, in testa alla classifica anche grazie alle sette vittorie consecutive ottenute nel massimo campionato ligure. Una sconfitta maturata soprattutto nel secondo quarto, che vede i Levantini prendere il largo e chiudere all’intervallo lungo sul 38-19. Nel secondo tempo i sammargheritesi amministrano il vantaggio e portano così a casa i due punti. Qui risultati e classifica.

SERIE C SILVER

TIGULLIO vs CUS GENOVA 79-48 (14-10; 38-19; 57-30)

TIGULLIO: Adza 5, Hibroj 4, Cavallaro 7, Brignolo 13, Dente 6, Cinquegrana 2, Ruesca 6, Borselli 3, Gnocchi 4, Traoré 13, Dason 16, Pincione. Coach: Macchiavello

CUS BASKET: Pasqualetto 4, Vallefuoco 4, Camperi 3, Pampuro 2, Dufour 13, Sommariva 2, Ferraro 4, Falco 5, Casucci 5, Grandeaux 4, Ricci, Bilamour 2. Coach: Pansolin.

Rugby

È ripreso ufficialmente il campionato nazionale di Serie A di rugby femminile. Le ragazze universitarie, aggregate da tutorate alle Lions Tortona, hanno patito una sconfitta per 57-0 contro il Calvisano. Una sfida contro una squadra molto blasonata e il cui risultato non rispecchia fedelmente l’andamento della gara. È stata principalmente una partita di difesa in cui le ragazze si sono difese bene nel primo tempo, mentre nel secondo tempo è venuta fuori la differenza tra le due squadre. Woman of the match Annachiara Ratto, formata nel Cus Rugby, la quale ha tenuto bene la difesa con numerosi placcaggi decisivi. Qui risultati e classifica.