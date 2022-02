Volley serie B, il Cus Genova rifila un 3-0 a La Spezia e si allontana dalla zona rossa

Sembra aver davvero ingranato la marcia giusta la formazione maschile del Cus Genova da quando Guido Costigliolo ha assunto la guida tecnica della squadra. I Galletti hanno ottenuto lo scorso fine settimana la seconda vittoria consecutiva, salendo a quota 11 punti ed allontanandosi dalla zona calda della classifica.

A cadere sotto i loro colpi è stato lo Zephyr Trading La Spezia, battuto con un secco 3-0 (25-19, 25-21, 25-21) al termine di una partita, la migliore giocata dai biancorossi in questa stagione, che mai è risultata in discussione. La sosta dunque ha fatto bene ai giocatori, che hanno dimostrato di essere sulla buona strada in fatto di assimiliazione degli schemi del tecnico.

Il fondamentale che ha eccelso è sicuramente l'attacco, ma anche la difesa non è stata da meno. Per quanto riguarda i singoli va sottolineato che sono andati in doppia cifra Donati, Bellini e, Louza, veri trascinatori, mentre non di secondo piano sono state le prestazioni centrali Alloisio e Nebbia efficaci nella fase a muro, così come il regista Alessandrini.

Questo è stato il 6 + 1 schierato inizialmente da Costigliolo: Federico Alessandrini in regia, Alberto Bellini e Federico Donati sulle bande, Paolo Alloisio e Nicolò Nebbia centrali, Paolo Alessandrini e Luca Gobbi liberi e il capitano Omar Louza opposto.