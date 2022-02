Cus Genova, bene i ragazzi del basket: i risultati del weekend

Fortune alterne per gli atleti universitari nel fine settimana appena trascorso. Sconfitta per il Cus Rugby in Serie A maschile contro il Biella, così come per le biancorosse tutorate alle Lions Tortona contro il Parabiago in Serie A femminile. Rallenta il Cus Volley in Serie B maschile contro la Nuova Pallavolo San Giovanni a La Spezia, così come le biancorosse impegnate in Serie D contro l’Audax. Bene il Cus Basket in Serie C Silver contro Next Step Rapallo. Ottimo inizio di 2022 per gli sprinter Lugli e Gimelli a Parma, così come per Ferrari nella campestre di Alà dei Sardi.

Rugby

Riprende il campionato nazionale di Serie A maschile di rugby. Gli uomini di Sandri e Bernardini sono usciti sconfitti per 32-52 allo Stadio Carlini-Bollesan dalla sfida contro il Biella, seconda della classe nel Girone 1. Sconfitta anche per le ragazze del CUS Rugby, impegnate nel campionato nazionale di Serie A femminile da tutorate alle Lions Tortona. Buona prestazione contro la favorita del girone, ovvero il Parabiago, ma sconfitta per 24-0 in trasferta. Qui risultati e classifica.

SERIE A − GIRONE 1

CUS GENOVA vs BIELLA 32-52 (13-28)

MARCATORI: p.t. 5' Mandivenga (g) 3-0, 8' mt Lura tr Morosini (b) 3-7, 13’ cp Mandivenga (g) 6-7, 16' mt Panato tr Morosini (b) 6-14, 23' mt Lura tr Morosini (b) 6-21, 37' mt Amodio tr Mandivenga (g) 13-21, 40' mt Milnes tr Morosini (b) 13-28 s.t. 6' mt Morosini tr Morosini (b) 13-35, 11' mt Vimercati tr Mandivenga (g) 20-35, 22' mt Morosini tr Morosini (b) 20-47, 32' mt Barry (g) 25-47, 37' mt Rorato (b) 25-52, 40' mt Granzella tr Mandivenga (g) 32-52.

CUS GENOVA: Mandivenga, Vimercati, Corona, Pressenda, Migliorini, Ricca, Tessiore, Pendola, Bertirotti, Imperiale F., Amadio, Repetto, Rifi, Felici, Giuliano. Barry, Boero, Berioglio, Gargiulo, Granzella, Satta, Pilcher. Allenatori: Sandri e Bernardini.

BIELLA: Morosini, Foglio, Ongarello, Laperuta, Lura, Benettin, Besso, Vezzoli, Oghittu, Boccardo, Catalano, Panaro, Chaabane, Milnes, Ledesma. Zacchero, Panigoni, Vaglio Moien, Protto, Zanotti, Rorato, Musso, Braga. Allenatore: Porrino

Pallavolo

Doppia sconfitta per le due squadre di volley del CUS Genova. Nel campionato nazionale di Serie B battuta d’arresto per i ragazzi di Guido Costigliolo, superati dalla Nuova Pallavolo San Giovanni a La Spezia per 3-0. Qui risultati e classifica. Le ragazze sono uscite sconfitte invece in Serie D, sempre per 3-0, dalla trasferta a Quarto contro l’Audax. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Ottima vittoria per il Cus Basket in Serie C Silver contro una compagine insidiosa come Next Step Rapallo. Ragazzi di Coach Pansolin capaci di rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, riuscendo anche a ribaltare il 30-36 con cui le due squadre erano andate a riposo. Trascinati da Vallefuoco, Bilamour e Dufour i Biancorossi conquistano così due punti importanti ai fini della classifica. Qui risultati e classifica.

Questo il commento di Stefano Vallefuoco, top scorer degli Universitari: «La partita di sabato era importante vincerla perché venivamo da due sconfitte di fila. Sapevamo che sarebbe stata una partita in cui non dovevamo perdere la concentrazione ed essere solidi. Siamo stati sotto quasi tutta la partita e nel momento in cui gli avversari hanno avuto difficoltà ne abbiamo approfittato e vinto».

SERIE C SILVER

CUS GENOVA vs NEXT STEP RAPALLO 66-59 (14-19; 30-36; 48-46)

CUS GENOVA: Pasqualetto, Vallefuoco 16, Camperi 3, Pampuro 2, Dufour 10, Sommariva 4, Ferraro 12, Falco 2, Casucci 5, Grandeaux ne, Franconi ne, Bilamour 12. Coach: Pansolin.

NEXT STEP RAPALLO: Stankovic ne, Radovanovic 5, Usman 8, Beltadze ne, Gogishvili 1, Morina 5, Kumer 4, Lamine 8, Ojo 7, Lomtadze 8, Odafi ne, Delibasic 13. Coach: Bozzola.

Segnaliamo che il recupero di domani alle 21:00 contro Valpetronio sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del CUS Genova.

Atletica leggera

Sabato buon esordio al coperto per Elisa Lugli e per il giovane Lorenzo Gimelli sui 50 m piani indoor al PalaLottici di Parma. Lugli terza con 6"87, Gimelli settimo con 6"24. Per gli sprinter, seguiti da Graziella Rodonò, un inizio 2022 positivo. Domenica, invece, Emanuele Ferrari si è piazzato al secondo posto fra gli juniores nel prestigioso Cross di Alà dei Sardi, corsa campestre disputata nel sassarese. Per il mezzofondista seguito da Franco Giacobbe, facente parte della selezione ligure Under 20, un bel piazzamento in gara.