Cus Genova, finale di Coppa Corradi nel tennis

Scontro doppia trasferta per il Cus Volley: maschile in Serie B contro la Pallavolo Alba, femminile in Serie D contro il Lunezia Volley. Sfida casalinga in Serie C Silver per il Cus Basket contro la Pallacanestro Vado. Finale di Coppa Corradi a Lavagna e sfida contro il Tc Loano in Coppa 2.7 per i team del Cus Tennis.

Volley

Trasferta in programma nel weekend per la prima squadra maschile del Cus Volley. Ragazzi di Guido Costigliolo, attualmente dodicesimi, impegnati nel campionato nazionale di Serie B contro la Pallavolo Alba, attualmente quarta in classifica. Per quanto riguarda le ragazze di Riccardo Serra, invece, sfida in trasferta a Sarzana nel Girone B di Serie D contro il Lunezia Volley, quarta della classe.

Basket

Ritorna fra le mura amiche il Cus Basket in Serie C Silver. Ragazzi di Coach Pansolin desiderosi di riscattare la prima sconfitta in campionato, subita lo scorso weekend contro il Tigullio Sport Team. Biancorossi, attualmente secondi in classifica, avversari della Pallacanestro Vado sabato alle 18.45 al Palacus.

Tennis

Finale di Coppa Corradi in programma sabato a Lavagna contro il Circolo Tennis Lavagna per il team femminile del Cus Tennis composto da Masé, Damiani e Papalia. Sfida contro il Tc Loano in trasferta domenica alle 14 per la squadra biancorossa impegnata in Coppa 2.7, mentre riposa il team di Coppa Raffo.