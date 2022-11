Cus Genova, prima vittoria stagionale per i ragazzi del rugby

Prima vittoria fondamentale per il Cus Rugby contro il Rugby Milano in Serie A. Rotondo successo nel derby di Genova contro la Colombo per i ragazzi del Cus Volley in Serie B, mentre sconfitta per le ragazze di Serie D contro la Scuola di Pallavolo Carasco. Prima sconfitta in Serie C Silver per il Cus Basket, patita contro il Tigullio Sport Team. Infine, pass per la finale di Coppa Corradi e quarta vittoria in Coppa 2.7 conquistati dalle squadre del Cus Tennis.

RUGBY. Prima fondamentale vittoria per il Cus Rugby di Francesco Bernardini, ottenuta allo Stadio Carlini-Bollesan. Biancorossi capaci di superare il Rugby Milano nello scontro-salvezza del Girone 1 del campionato nazionale di Serie A. Mattatore della sfida Brendon Mandivenga, autore di tre trasformazioni e di due calci piazzati decisivi per il 42-24 finale.

Questo il commento di Francesco Bernardini, coach dei Biancorossi: "È stata una partita molto vissuta in cui sicuramente i ragazzi hanno dato una prova di carattere importante. Nonostante lo svantaggio siamo riusciti a venire fuori da quel momento, cosa che non sempre è capitata. Hanno lavorato tantissimo, anche difensivamente. Sono contento, in primis per loro. Che siano tranquilli e confidenti circa le loro capacità".

Questo, invece, il commento di Brendon Mandivenga, mattatore della sfida: "È stata veramente una grande vittoria. La squadra ha giocato insieme e ha seguito il piano-partita. Abbiamo avuto la fiducia giusta e siamo riusciti a fare nostra la partita. Sapevamo che fosse una sfida da vincere a tutti i costi e si è visto durante la sfida, nella quale tutti abbiamo giocato da squadra supportandoci con questo chiaro obiettivo".

SERIE A | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs RUGBY MILANO 42-24

MARCATORI: 10' mt. Satta; 13' mt. Sbalchiero tr. Grillotti, 26' mt. Felici; 39' mt. Grillotti tr. Grillotti; 43' mt. Ghiglione tr. Mandivenga; 46' cp Grillotti; 53' mt. Ghiglione; 60' mt Sturiale tr. Grillotti; 71' cp Mandivenga; 75' cp Mandivenga; 77' mt. Belli tr. Mandivenga; 79’ mt. Gesa tr. Mandivenga.

CUS GENOVA RUGBY: Migliorini, Vimercati, Satta, Gesa, Ghiglione, Mandivenga, Granzella, Schenone, Bertirotti, Bruzzone, Grassotti, Ruiz, Barry Fassouma, Felici, Bortoletto. Dalla panchina: Casellato, Ugolini, Grassi, Belli, Said, Giuliano, Lipera. Allenatore: Bernardini.

RUGBY MILANO: Grillotti, Dotti, Rossi, Delcarro, Battegazzore, Raveggi, Lucchin, Ferrari, Sbalchiero, Innocenti, Scanferla, Perego, Betti, Caprotti, Cetti. Dalla panchina: Sturiale, Quattrini, Paparone, Origgi, Antinori, Baccanelli, Jrsul, Ragusi. Allenatore: Moreno.

VOLLEY. Grande prova della prima squadra maschile del Cus Genova Volley nel derby genovese contro la Colombo Volley. Ragazzi di Coach Costigliolo capaci di superare per 3-0 i “cugini” e di bissare dunque il successo casalingo ottenuto contro la PVL Cirié. Vittoria importante che permette agli Universitari di salire a sei punti, a una sola distanza dai ragazzi di Coach Bottaro. Sconfitta casalinga per 1-3, invece, per la prima squadra femminile. Le Cussine di Riccardo Serra sono state superata al Palacus dalla Scuola di Pallavolo Carasco nel Girone B di Serie D.

SERIE B/M | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs COLOMBO VOLLEY 3-0 (25-19; 27-25; 25-23)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs SCUOLA DI PALLAVOLO CARASCO 1-3 (21-25; 14-25; 25-21; 16-25)

BASKET. Prima sconfitta per il Cus Basket in Serie C Silver. Dopo sei vittorie consecutive i ragazzi di Coach Pansolin lasciano i due punti per la prima volta, più precisamente al PalaSport di Santa Margherita Ligure contro il Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello, vicecampione al termine della passata stagione. Sfida sostanzialmente in equilibrio fino al terzo quarto, nel quale i sammargheritesi fanno registrare un minibreak decisivo per il risultato finale e che gli Universitari non riusciranno più a colmare.

SERIE C SILVER

TIGULLIO SPORT TEAM vs CUS GENOVA BASKET 77-69 (17-22; 39-40; 61-56)

TIGULLIO SPORT TEAM: Brignolo 28, Matthews 11, De Natale 12, Mensah 9, Vargas ne, Borselli, Gnocchi 2, Traoré, Bottino 4, Mangione 9, Mariani 2. Coach: Macchiavello.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 6, Vallefuoco 21, Esposito ne, Pampuro 9, Dufour 20, Ferraro 5, Leveratto ne, Casucci 2, Grandeaux, Sommariva 4, Cassanello, Ricci 2. Coach: Pansolin.

TENNIS. La squadra femminile del Cus Tennis conquista l’accesso alla finale di Coppa Corradi superando per 2-0 la Taggese in casa, con atto conclusivo previsto per questo sabato a Lavagna. Vittoria per Damiani contro Poggi e per Masé contro Salerno, avversarie rispettivamente di classifica 2.8 e 3.2.

Per quanto riguarda la Coppa Raffo, invece, quarto successo su quattro partite per il team composto da Ginocchio, Polverosi, Fielding e Paolillo. Polverosi vincente contro il 3.3. Marco Carena, così come Ginocchio al super tie-break del terzo set contro il giovane 3.2 Lorenzo Carena. Un 2-0 dopo i singoli, con doppio non disputato, che ha dunque permesso agli Universitari di conquistare la vittoria contro il Playtennis Pieve. Per quanto riguarda la Coppa 2.7, infine, weekend di recuperi quello appena terminato, con la squadra biancorossa ferma.