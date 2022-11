Cus Genova, sesta vittoria consecutiva e primo posto per i ragazzi del basket

Cus Volley sconfitto in Serie B maschile dal Novi e in Serie D femminile dall’Albaro Volley. Sesta vittoria consecutiva e primo posto per il Cus Basket in Serie C Silver.

Volley

La prima squadra maschile del Cus Volley esce sconfitta dalla trasferta contro il Novi nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo superati per 3-1 dai piemontesi nonostante una sfida equilibrata. Primo set in mano ai padroni di casa, secondo agli ospiti, infinito terzo set ai vantaggi sul 32-30 e decisivo quarto set per il Novi. Sconfitta anche per la prima squadra femminile, impegnata in Serie D. Le ragazze di Riccardo Serra vengono superate dall’Albaro Volley all’Istituto Nautico San Giorgio con un secco 3-0.

SERIE B | GIRONE A

NOVI PALLAVOLO vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (25-16; 18-25; 32-30; 25-20)

SERIE D | GIRONE B

ALBARO VOLLEY vs CUS GENOVA VOLLEY 3-0 (25-16; 25-14; 25-21)

Basket

Continua la marcia del Cus Basket in Serie C Silver. Biancorossi vincenti nel derby contro il My Basket Genova nella sfida casalinga del Palacus. Una partita sempre in controllo quella contro i Biancoblù da parte dei ragazzi di Coach Pansolin, ancora in testa alla classifica insieme alla Pallacanestro Sestri.

Questo il commento di Marco Casucci, cestista dei Biancorossi: "Sono soddisfatto di questa partita, giocata sempre con molta attenzione. Nonostante il recupero alla fine del secondo quarto siamo riusciti a guadagnare un buon distacco e portarci un’altra vittoria a casa".

CUS GENOVA BASKET vs MY BASKET GENOVA 79-65 (21-15; 40-37; 61-50)

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 16, Vallefuoco 25, Pampuro, Dufour 12, Sommariva 5, Ferraro 7, Leveratto, Casucci 6, Grandeaux 2, Scibilia, Ricci 6. Coach: Pansolin.

MY BASKET GENOVA: Prezioso 11, Caversazio 11, Giacomini 5, Pesce 3, Calabrese 10, Innocenti 6, Poirè, Zito 11, Penco 4, D’Acunto 3, Pastorino, Alloisio 1. Coach: Innocenti.