Cus Genova, i ragazzi del basket all'assalto del secondo posto

Sfida casalinga contro il Rugby Piacenza in Serie B per la prima squadra maschile del Cus Rugby. Scontro diretto per il secondo posto in Serie C Unica per il Cus Basket contro Don Bosco Crocetta. Musso e Smeraldo impegnati ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona. Trasferta a Quarto per la prima squadra femminile del Cus Volley in Serie D contro Audax Quinto.

Rugby

Sfida casalinga per la prima squadra maschile del Cus Genova Rugby. Biancorossi avversari domenica del Piacenza Rugby allo stadio Carlini-Bollesan alle 14:30. Una sfida sulla carta difficile quella che attende gli Universitari, pronti ad affrontare la capolista del Girone 1 del campionato nazionale di Serie B, distante attualmente 36 punti in classifica.

Basket

Scontro diretto per il Cus Genova Basket in Serie C Unica. Biancorossi di coach Pansolin attualmente terzi della classe nel Girone B, a due soli punti di distanza dal Don Bosco Crocetta, secondo e avversario di giornata sabato alle 21:15 al PalaBallin di Torino. In caso di vittoria i biancorossi sorpasserebbero i torinesi in virtù del vantaggio negli scontri diretti, reso eventualmente automatico dalla vittoria nella sfida d’andata.

Atletica

Sono due gli atleti del Cus Genova Atletica pronti a scendere in campo ai Campionati Italiani Assoluti Indoor in programma nel weekend ad Ancona. Da un lato Giordano Musso, pesista che ha voglia di stupire e che ha avvicinato sensibilmente il record ligure di Marco Noli nell’ultimo mese. Pronta a scendere in campo in terra anconetana anche Chiara Smeraldo, in crescita nelle ultime settimane, impegnata nel salto triplo.

Pallavolo

A riposo la prima squadra maschile del Cus Genova Volley, impegnata in Serie C. In campo in trasferta, invece, la prima femminile, guidata da Tiziano Caponi. Sabato alle 19:30 le giovani Universitarie sfideranno l’Audax Quinto nella palestra di via Maggio, a Quarto. Le Biancorosse sono attualmente al decimo posto, a soli cinque punti dall'Audax, ottavo della classe nel Girone B di Serie D. La sfida sarà trasmessa sul Canale YouTube ufficiale della Polisportiva Universitaria.