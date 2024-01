Cus Genova, fanno festa i ragazzi del rugby e quelli della pallavolo

Vittoria in extremis per il Cus Rugby in Serie B contro il Rugby Rho. Sconfitta per il Cus Basket in Serie C Unica contro Teens Basket Biella. Ancora una vittoria per la prima squadra maschile del Cus Volley in Serie C contro il Volley Finale, sconfitta invece contro Normac Vgp per la prima femminile in Serie D. Esordio ufficiale per i lanciatori biancorossi in occasione della prima prova regionale del Campionato Italiano Invernale di Lanci a La Spezia.

Rugby

Sfida pirotecnica allo stadio Carlini-Bollesan tra la prima squadra maschile del Cus Genova Rugby e il Rugby Rho nel campionato nazionale di Serie B. Grande prestazione nel primo tempo da parte dei ragazzi di Simon Jones, capaci di andare all’intervallo sul 17-8 grazie alle mete di Zaami, Ruiz e Gesa. Le mete di Capitaneo, Bugli e Carucci, la prima delle quali poco prima della fine del primo tempo, permettono ai rodensi di portarsi sul 22-23 fino all’ultimo istante, in cui Gesa riceve e segna la meta della vittoria a tempo scaduto, poi trasformata da Granzella. Universitari che agganciano così il Rho, sesto a quota 27 punti.

Questo il commento di Giacomo Gesa, match winner della sfida, autore della meta decisiva: "Una bella vittoria quella contro il Rho. Verso la fine del primo tempo abbiamo avuto un calo. Probabilmente li abbiamo un po' sottovalutati dopo le nostre tre mete segnate nel primo tempo e questo li ha aiutati a entrare concentrati nel secondo tempo, mentre noi siamo calati. Fortunatamente siamo riusciti a riprenderli da un certo punto in poi. Era importante vincerla oggi per avviare una seconda parte di campionato diversa dalla prima. Se è la prima volta che segno una meta decisiva all’ultimo secondo? Sì, effettivamente è la prima volta che mi succede (sorride, n.d.r.). Ho chiamato il vantaggio esclusivamente perché avevamo già il vantaggio, mi è arrivata la palla in mano e ho dovuto solo appoggiarla".

CUS GENOVA RUGBY vs RUGBY RHO 29-23 (17-8)

MARCATORI: 4' cp Interdonato, 4' mt. Zaami; 16' mt. Ruiz, tr. Migliorini; 26' mt. Gesa; 39' mt. Capitaneo; 46' mt. Bugli, 50' mt. Bugli; 54' mt. Zaami; 56' mt. Carucci; 83' mt. Gesa, tr. Granzella.

CUS GENOVA RUGBY: Zaami (65' Pressenda), Gesa, Migliorini, Ricca, Vimercati (49' Rayane), Granzella, Casellato, Bertirotti, Satta, Pendola (52' Pezzana) , Grassotti, Ruiz, Rifi (58' Vimercati), Bianchi, Giuliano. Allenatore: Jones.

RUGBY RHO: Cavalieri, Interdonato, Carucci, Bugli, Frigerio, Schiavone, Dessi, Guerrato, Ricco, Migliano, Gattia, Capitaneo, Angioni, Sommella. Allenatore: Forte.

Basket

Buona prova per il Cus Genova Basket in Serie C Unica. Quarta sconfitta consecutiva ma segnali di ripresa per la squadra di coach Pansolin, avversaria di Teens Basket Biella in terra piemontese. Gara equilibrata che vede in vantaggio i biellesi nella prima frazione, con gli universitari che chiudono invece sul +1 all’intervallo. Questo trend si protrae fino alla fine della sfida, in cui i biancorossi vengono poi sconfitti di misura, con vantaggio che si amplia solamente negli ultimi istanti di gara.

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

TEENS BASKET BIELLA vs CUS GENOVA BASKET 85-78 (22-18; 38-39; 59-58)

TEENS BASKET BIELLA: Brusasca 6, Guzzon 24, Lavino 3, Maffeo 3, Varolo ne, Gagliano 8, Bona, Curvà ne, Mancin ne, Cerri 31, Vioglio 2, Ousman 8. Coach: Garri.

CUS GENOVA BASKET: Ricci, Taccini ne, Vallefuoco 14, Esposito, Dufour 19, Cassanello 3, Sighinolfi ne, Caversazio 13, Ferraro 10, Casucci 4, Sommariva 10, De Censi 5. Coach: Pansolin.

Pallavolo

Continua la marcia della prima squadra maschile del Cus Genova Volley, impegnata in Serie C. Successo per 3-0 anche contro il Volley Finale, che si presentava al Palacus dall’alto del suo terzo posto e come sorpresa del campionato. La sfida è in mano dei Biancorossi di Fabrizio 'Billy' Schembri per tutti e tre i set, conclusi subendo 18, 21 e 17 punti e dimostrando un grande stato di forma. Sono cinque i punti di vantaggio sull’Albisola Pallavolo, seconda della classe. Sconfitta, invece, per la prima squadra femminile di Tiziano Caponi, impegnata nel Girone B di Serie D in trasferta contro Normac Vgp alla Palestra Gramsci di Sestri Ponente. Sconfitta per 3-0 che non rende giustizia alle Biancorosse, capaci di portare le avversarie sul 25-21 nel secondo e nel terzo set.

SERIE C/M

CUS GENOVA VOLLEY vs VOLLEY FINALE 3-0 (25-18; 25-21; 25-17)

SERIE D/F | GIRONE B

NORMAC VGP vs CUS GENOVA VOLLEY 3-0 (25-16; 25-21; 25-21)

Atletica

Esordio ufficiale per i lanciatori biancorossi in occasione della prima prova regionale del Campionato Italiano Invernale di Lanci a La Spezia. Ancora in grande stato di forma Giordano Musso, primo nel getto del peso grazie al suo 16.39, a pochi giorni dal suo PB di 16.55 ottenuto in toscana. Vittoria nel martello, categoria Allievi, grazie alla misura di 53.43 con l'attrezzo da 6 kg per Tommaso Mondello, atleta biancorosso laureatosi campione italiano Cadetti a Caorle a ottobre. Sempre nel martello buona prestazione di Ilaria Marasso, seconda con 52.52 e prima nella categoria U23. Ha chiuso la gara al quarto posto Eleonora Lintas, Junior biancorossa, con la misura di 46.22. Primo posto di Sofia Intili nel giavellotto con la misura di 37.28. Si segnala anche il primo posto di Davide Costa, martellista nato e cresciuto al CUS Genova e ora nelle Fiamme Azzurre, ottenuto grazie alla misura di 66.91.

Per quanto riguarda il weekend di cross, due titoli regionali master per il Cus Genova Atletica. Domenica in occasione dei Campionati Liguri Societari e Individuali di Garlenda, nel savonese, hanno conquistato la vittoria Chiara Poli nella categoria F50 e Luisa Pareto nella categoria F60, al termine di gare molto combattute. Il Cus ha conquistato così il sesto posto nella classifica femminile per team.