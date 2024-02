Cus Genova, i ragazzi del basket tornano alla vittoria

Pareggio prestigioso per la prima squadra femminile del Cus Rugby in Serie A contro il Rugby Parabiago. Torna alla vittoria il Cus Basket in Serie C Unica contro Fulgor Omegna. Vittoria per la prima maschile in Serie C contro Sant’Antonio e sconfitta di misura per la prima femminile in Serie D contro Genova Volley.

Rugby

Grandissima prova per la prima squadra femminile del Cus Genova Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Le biancorosse, guidate da Domenico Grassotti, hanno infatti ottenuto un pareggio per 10-10 allo stadio Carlini-Bollesan contro la seconda del Girone 1, il Rugby Parabiago, che all’andata si era imposta in casa per 86-0. Un risultato, il terzo positivo nelle ultime quattro partite di Serie A, sinonimo dei progressi delle Universitarie.

SERIE A/F | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs RUGBY PARABIAGO 10-10

Basket

Torna alla vittoria il Cus Genova Basket in Serie C Unica. Dopo un gennaio funesto i ragazzi di coach Pansolin ritrovano il referto rosa superando in trasferta Fulgor Omegna. Grande prestazione di Marco Dufour, capitano biancorosso, autore di 23 punti decisivi nella vittoria, conquistata anche grazie a un ottimo secondo tempo, chiuso con un parziale di 32-53.

Questo il commento di Marco Dufour, capitano del Cus Genova Basket: "I segnali di una ripresa si erano già visti la partita scorsa a Biella, dove gli episodi finali non ci avevano sorriso. Questa settimana abbiamo approcciato la partita nella maniera giusta e nel secondo tempo siamo riusciti a dare uno strappo importante per poi gestire nel finale senza troppi problemi. Faccio i complimenti a tutti perché non era facile uscire da questo periodo difficile. Ora speriamo di continuare fino alla fine con queste prestazioni per poi affrontare l’ultimo girone il più in forma possibile".

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

FULGOR OMEGNA vs CUS GENOVA BASKET 67-83 (18-16; 17-14; 18-28; 14-25)

FULGOR OMEGNA: Maulini ne, Puppieni 5, Lo Basso 8, Barberis 5, Forte 10, Ramenghi 4, Previato ne, Guala 6, Trebeschi 4, Donaddio 19, Jokovic 6, Fomba. Coach: Lodetti.

CUS GENOVA BASKET: Ricci 2, Taccini, Vallefuoco 17, Esposito 2, Dufour 23, Cassanello 5, Sighinolfi, Caversazio 8, Ferraro 3, Casucci 9, Sommariva 12, De Censi 2. Coach: Pansolin.

Pallavolo

Vittoria e sconfitta per il Cus Genova Volley nel weekend. Ancora un successo per la prima squadra maschile, guidata in Serie C da Fabrizio 'Billy' Schembri, anche se al termine di una sfida cominciata in salita. È del Sant’Antonio Pallavolo il primo set, chiuso sul 25-23, con sfida riequilibrata nel secondo dai biancorossi sul 22-25, e chiusa poi nei successivi due set. Vittoria sfiorata invece per la prima squadra femminile, guidata in Serie D da Tiziano Caponi. Grande prestazione per le Universitarie, capaci di portarsi sul 2-1 al terzo set, subendo poi il pareggio nel quarto e la sconfitta nel quinto sul 13-15. Partita al cardiopalma contro la quarta del Girone B, sinonimo dei progressi di cui si stanno rendendo protagoniste le giovanissime biancorosse.

SERIE C/M

SANT’ANTONIO PALLAVOLO vs CUS GENOVA VOLLEY 1-3 (25-23; 22-25; 17-25; 13-25)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs GENOVA VOLLEY 2-3 (17-25; 25-23; 25-14; 17-25; 13-15)

Atletica

Weekend di Campionati Italiani Indoor su pista Juniores e Promesse ad Ancona per la delegazione del Cus Genova Atletica. Nelle Marche due quarti posti per Chiara Smeraldo con l'azzurrina, sulla via della miglior forma, che ha ottenuto i due piazzamenti ai piedi del podio nel lungo e nel triplo Promesse, rispettivamente con 5.85 e 12.52, entrambi Season Best. Sempre ad Ancona, sesto posto per Gabriele Avagnina nel salto in alto Juniores con 1.95, mentre Emma Barnieri si è fermata alla seconda semifinale nel 60 hs Juniores con il tempo di 9"21 dopo aver superato la seconda batteria al terzo posto in 9"10.