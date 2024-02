Cus Genova, impresa delle ragazze del rugby

Grande vittoria per la prima squadra femminile del Cus Rugby contro Rugby San Mauro in Serie A, sconfitta contro Rugby Varese in Serie B per la prima maschile. Vittoria per il Cus Basket contro Borgomanero Sporting Club in Serie C Unica. Vittoria contro Sabazia Savona per la prima maschile del Cus Volley in Serie C, sconfitta per la prima femminile contro Pallavolo Carasco in Serie D. Ottimi risultati per il Cus Atletica alle seconde prove del Campionato Regionale Lanci Lunghi a Villa Gentile e del Campionato Regionale Societario di Cross di San Colombano Certenoli.

Rugby

Una vittoria e una sconfitta per il Cus Genova Rugby nel weekend. Da un lato la prima squadra femminile, guidata da Domenico Grassotti, in grandissima forma, strappa il quarto risultato utile in cinque partite, superando per 15-14 allo stadio Carlini-Bollesan il Rugby San Mauro, terza della classe nel Girone 1. Le biancorosse hanno dunque recentemente superato Lions Tortona, Union Rugby Milano e Rugby San Mauro e pareggiato in casa contro il Rugby Parabiago, dimostrandosi avversaria ostica per tutte le compagini. Dall'altra la giornata storta della prima squadra maschile, incappata nella sconfitta contro il Rugby Varese allo stadio Levi, ultima della classe nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie B. Sono 15 i punti in classifica per le ragazze, attualmente quinte, mentre sono 27 quelli dei ragazzi, settimi nel girone.

SERIE A/F | GIRONE 1

CUS MILANO RUGBY vs CUS GENOVA RUGBY 28-27

SERIE A/M | GIRONE 1

RUGBY VARESE vs CUS GENOVA RUGBY 33-5 (26-0)

MARCATORI: 7' mt. Catalfamo, tr. Ficarra; 20' mt. Provasoli; 33' mt. Martinoli, tr. Bonesso; 40' mt. Malnati, tr. Bonesso; 54' mt. Diani, tr. Bonesso; 79' mt. Ruiz.

RUGBY VARESE: Ficarra, Provasoli (59' Carbone), Malnati (66’ Pampagnin), Ceprazaru, Bonesso, Palla, Sacchetti (69' Fulginiti), Perin, Martinoli (54' Sessarego), Spiteri, Arreghini (54' Ciavarella), Loretti Restelli Zanotti, Altomare (59' Bosoni), Diani (66' Nardi), Catalfamo.

CUS GENOVA RUGBY: Zaami (49' Giuliano), Gesa, Migliorini, Ricca, Pulimeno, Granzella, Casellato (36' Vimercati), Bertirotti, Satta (57' Bruzzone) , S. Pezzana (41' Pendola), Grassotti, Ruiz, Mellat Rayane (36' Rifi), Bianchi (41' Tempesta), Bosia.

Basket

Seconda vittoria consecutiva per il Cus Genova Basket in Serie C Unica. La squadra di coach Pansolin dà seguito al successo in trasferta contro Fulgor Omegna, superando in casa il Borgomanero Sporting Club nel Girone B. Biancorossi terzi della classe, a due sole lunghezze da Don Bosco Crocetta, sconfitto nel weekend e prossimo avversario proprio gli Universitari, che attualmente godono del vantaggio negli scontri diretti.

Questo il commento di Davide Ferraro, cestista dei Biancorossi: "La partita di sabato, nel complesso, è stata più che positiva. Nel primo quarto non abbiamo approcciato la gara nel modo adeguato soffrendo anche la qualità di Borgomanero però nel secondo tempo abbiamo imposto il nostro ritmo garantendoci la vittoria. Concludo esprimendo la mia gioia per il ritorno in campo di Duccio Galluzzi che rimane un giocatore fondamentale sia dentro che fuori dal campo".

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

CUS GENOVA BASKET vs BORGOMANERO SPORTING CLUB 70-59 (12-18; 29-13; 19-16; 10-12)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 2, Taccini, Vallefuoco 10, Esposito, Galluzzi 3, Dufour 19, Cassanello ne, Caversazio 8, Ferraro 6, Casucci 7, Sommariva 15, De Censi. Coach: Pansolin.

BORGOMANERO SPORTING CLUB: Giustina 18, Berti 9, Rupil, Barzon 10, Fedorenko 4, Andretta 7, Osagie 5, Jasarevic 2, Erbetta 4, Comin. Coach: Novello.

Pallavolo

Una vittoria e una sconfitta per il Cus Genova Volley. Continua la striscia vincente dei ragazzi di Fabrizio 'Billy' Schembri, capaci di superare Sabazia Savona per 0-3 al PalaZucchi. Rimangono cinque le lunghezze di distanza tra gli Universitari dal Volley Club Savona, rispettivamente capolista e seconda della classe. Sconfitta invece per le ragazze di Tiziano Caponi, superate in Serie D in trasferta dalla Scuola di Pallavolo Carasco in tre set. Biancorosse che rimangono decime nel Girone B, a due punti dal Paladonbosco Pallavolo, nona della classe.

SERIE C/M

SABAZIA SAVONA vs CUS GENOVA 0-3 (21-25; 16-25; 12-25)

SERIE D | GIRONE B

PALLAVOLO CARASCO vs CUS GENOVA VOLLEY 3-0 (25-13; 25-12; 25-12)

Atletica

Nella giornata di sabato era in programma la seconda prova del Campionato Regionale Lanci Lunghi a Villa Gentile, caratterizzata dal clima piovoso abbattutosi su Genova. Affermazione di Ilaria Marasso nel Martello Promesse con la misura di 54.24, capace di conquistare il primo posto al pari di Eleonora Lintas nella categoria Juniores con il suo 46.83, con l’atleta che si migliora domenica a Piacenza realizzando il suo PB di 47.40 che costituisce la momentanea nona posizione di categoria in Italia e seconda in Liguria. Sempre a Villa Gentile ottima prova di Tommaso Mondello nel martello Allievi con l’attrezzo da 6 kg scagliato a 53.23, misura che vale la momentanea migliore prestazione italiana di categoria in stagione. Continua la striscia vincente del pesista Giordano Musso, capace di conquistare la gara di lancio con la solida misura di 16.21.

Due vittorie societarie e due titoli individuali, oltre ad altri piazzamenti di rilievo, per il team biancorosso alla seconda prova del Campionato Regionale Societario di Cross di San Colombano Certenoli. Nella gara maschile Seniores e Promesse, con tracciato da 10 km, grande prova di Pietro Calcagno, capace di dominare ottenendo il primo posto in 35'20" e conquistando il titolo regionale individuale. Grazie ai piazzamenti degli altri biancorossi in gara, ovvero Federico Lagomarsino nono in 37'57", Stefano Braccini 18esimo in 39'47" e Federico Saporiti ventesimo in 40'21", il Cus Genova Atletica conquista anche il primo posto societario.

Successo societario anche per gli Allievi biancorossi, impegnati sui 5 km: titolo regionale individuale di categoria per Diego Duregato, al traguardo in 18'09", seguito da Andrea Bossi secondo in 18'11", Giacomo Caccavari, quarto in 18'15", e Emiliano Rimassa nono in 21'31". Quarto posto per i Cadetti sui 3 km, ottenuto grazie al sesto posto di Matteo Stegagnini in 11'05", al settimo di Francesco Ricci in 11'10" e al trentesimo di Enrico Tiby in 13'10". Nella competizione Ragazze, sui 1500 m, quinto posto societario per il CUS grazie al quinto posto di Francesca Rebaudi in 7'03", seguita da Arianna Bevilacqua al ventesimo in 7'34", da Maria Derartu Ornano al 32° in 7’50”, Anita Pirrello al 33° in 7'52", Bianca Cagliani al 46° in 8'32" e Margherita Magli al 47° in 8'36". Sesto posto per Chiara Pilone in 17'56" tra le Allieve sui 4 km.