Cus Genova, fine settimana ricco di impegni per i biancorossi

Sfida di Serie B contro Canottieri Ongina per i ragazzi del Cus Volley, trasferta contro il Volleyscrivia per le ragazze di Serie D. Riprende la Serie C Silver per il Cus Basket con il derby contro l’Ardita Juventus. Ultimo concentramento di Serie B Indoor a Pistoia per il Cus Hockey. Campestre regionale societaria per il Cus Atletica a Padivarma, nello spezzino.

Volley

È ripartito nel migliore dei modi il campionato nazionale di Serie B per la prima squadra maschile del Cus Volley. Dopo la vittoria esterna contro l’Albisola Pallavolo i Biancorossi saranno impegnati sabato al Palacus alle 18 contro Canottieri Ongina, compagine che attualmente risiede al terzo posto nel Girone A. La sfida sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Polisportiva CUS Genova. Ritorna in campo anche la prima squadra femminile, impegnata nel Girone B di Serie D. Le ragazze di Riccardo Serra domenica alle 20 saranno ospiti del Volleyscrivia al PalaSport di Busalla con l’obiettivo di continuare la striscia positiva che le ha viste vincenti contro Norma Vgp Wonder Volley, Avis Casarza Ligure e Pro Recco Pallavolo.

Pallacanestro

Ricomincia la Serie C Silver di pallacanestro in Liguria. Ragazzi di coach Pansolin che riprendono dunque il cammino nel massimo campionato regionale di basket ricevendo al Palacus sabato alle 20:45 l’Ardita Juventus, in una delle grandi “classiche” stracittadine di questi anni di massima serie ligure. Cussini attualmente terzi della classe, reduci dalla vittoria sulla capolista Pallacanestro Sestri, mentre i nerviesi si trovano attualmente all’ultimo posto a due punti.

Hockey

Ultimo concentramento del Girone B/b di Serie B Indoor per il Cus Hockey, in scena domenica a Pistoia. Ragazzi di Franco Ferrero, attualmente terzi, sono obbligati a compiere l’impresa nelle due partite rimanenti, ovvero quelle con Genova Hockey 1980 e HC Pistoia “B”. Sei punti possono permettere ai Biancorossi di passare il turno.

Atletica leggera

Questo weekend è in programma a Padivarma, nello spezzino, la prima prova cross ligure societaria. In prima fila tra gli Juniores ci sarà Pietro Calcagno, reduce dal decimo posto di settimana scorsa sui 6 km Juniores al 66° Cross Internazionale del Campaccio a San Giorgio sul Legnano, chiusa in 19'28" dall’allievo di Franco Giacobbe.