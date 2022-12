Cus Genova: Biella corsara al Carlini-Bollesan, bene le ragazze del volley

Sconfitta casalinga per il Cus Rugby in Serie A contro il Biella Rugby. Cadono nel derby ligure contro Npsg La Spezia i ragazzi del Cus Volley in Serie B, terza vittoria di fila quella ottenuta invece dalle ragazze in Serie D contro la Normac Vgp. Sconfitta ai quarti di Coppa Raffo e vittoria in Coppa 2.7 per il Cus Tennis.

Rugby

Sconfitta casalinga per il Cus Rugby, superato dal Biella Rugby al Carlini-Bollesan nel campionato nazionale di Serie A. Partenza-shock degli uomini di Francesco Bernardini e Ian Snook, subito sotto per 0-14 a causa di due mete concesse ai biellesi. Di lì in poi i Cussini rialzano la testa e, trascinati da Mandivenga e Migliorini, cercano di rimettere in piedi la sfida. Il risultato finale, tuttavia, non sorride ai Biancorossi alla fine della sfida, abili comunque a mettere a segno la quarta meta valevole per il punto di bonus difensivo.

Questo il commento di Nicolò Migliorini, autore di due mete nella sfida di ieri: "Sicuramente c'è rammarico per i primi minuti. La reazione della squadra è piaciuta. Abbiamo avuto momenti buoni e meno buoni in partita. Rispetto alle ultime due sconfitte ho visto dei passi avanti e quindi continuiamo così. Nonostante la sconfitta è stata una settimana positiva in allenamento, anche oggi in campo si sono viste belle cose. Penso che si possa andare avanti e migliorare, vedo il prosieguo della stagione con più ottimismo".

SERIE A/M | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs BIELLA RUGBY 26-47 (12-28)

MARCATORI: 3' mt. Foglio Bonda, tr. Sussperregui; 6' mt. Panigoni, tr. Sussperregui; 16' mt. Migliorini; 31' mt. Imperiale, tr. Mendivenga; 32' mt. Haedo, tr. Sussperregui; 38' mt. Sussperregui, tr. Sussperregui; 41' mt. Besso, tr. Sussperregui; 5' mt. Schenone, tr. Mandivenga; 16' mt. Foglio Bonda; 38' mt. Perez Caffe; 40' mt. Migliorini, tr. Mandivenga.

CUS GENOVA RUGBY: Corona, Vimercati, Gesa (Satta), Migliorini, Grassi (Ghiglione), Mandivenga, Granzella (Casellato), Schenone, Bertirotti (Barioglio), Pendola, Grassotti, Ruiz (Imperiale), Barry Fassouma, Lipera (Bianchi), Giuliano (Rifi, Bosia). Allenatore: Bernardini.

BIELLA RUGBY: Foglio Bonda (Cerchiaro), Martinetto, Ramaboea, Braga, Travaglini, Sussperregui, Besso, Righi (Benettin), Mondin (Perez Caffe), Haedo, Loretti, Panaro Passuello), Chaabane (Vaglio Moien), Romeo (Braglia), Panigoni (Vecchia). Allenatore: Benedettin

ARBITRO: Baldazza di Cesena.

Volley

Sconfitta esterna al PalaSpezia per la prima squadra maschile del Cus Volley nel Girone A del campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo superati fuori casa dalla Npsg La Spezia per 3-1 al termine di una sfida molto combattuta. Molti equilibrati i primi due set, terminati entrambi sul risultato di 25-20. Cussini che accorciano nel terzo ma che subiscono la sconfitta per 26-24 nel quarto set, rimanendo comunque attualmente fuori dalla “zona rossa”. Terza vittoria di fila, invece, per la prima squadra femminile del Cus Volley. Le ragazze di Riccardo Serra superano Normac Vgp in casa per 3-1 e si accasano così al sesto posto del Girone B di Serie D.

SERIE B/M | GIRONE A

NPSG LA SPEZIA vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (25-20; 25-20; 15-25; 26-24)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs NORMAC VGP 3-1 (25-12; 25-23; 17-25; 25-18).

Tennis

Doppia Sconfitta ai quarti di finale di Coppa Raffo per il team del Cus Tennis contro il Ct Spezia. Vittoria nel singolo di Ginocchio, sconfitta per Fielding e sconfitta per il tandem composto da Ginocchio e Paolillo nel doppio. Vittoria invece nell’ultima sfida del girone di Coppa 2.7 per i Biancorossi contro il Tc Finale per rinuncia degli avversari. Girone dunque conquistato a punteggio pieno e qualificazione ai quarti di finale in tasca.