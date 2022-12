Cus Genova, vittorie per le squadre femminili di rugby e volley

Sconfitta per il Cus Rugby nel derby ligure di Serie A contro la Pro Recco, vittoria invece per le Biancorosse “tutorate” dei Lions Tortona contro il Rugby San Mauro, sempre in Serie A. Sconfitta casalinga per i ragazzi del Cus Volley contro il Volley Parella Torino in Serie B, vittoria esterna per le ragazze in Serie D contro l'Avis Casarza Ligure.

Rugby

Si conclude con una sconfitta il derby ligure del campionato nazionale di Serie A tra il CUS Rugby e la Pro Recco Rugby. Recchesi capaci di superare i Biancorossi allo Stadio Carlini-Bollesan e di accorciare dunque sui Biancorossi, attualmente decimi a un solo punto di distanza. Una sfida molto equilibrata quella di domenica, decisa dal calcio piazzato allo scadere da parte dei Romano. Vittoria invece per le Biancorosse, impegnate in Serie A da “tutorate” con i Lions Tortona. Successo in trasferta contro il Rugby San Mauro nel Girone 1 e terzo posto in classifica al pari dei Centurioni.

Questo il commento di Chiara Ciancarini, giocatrice biancorossa: «La partita è stata molto combattuta. Bel lavoro dei tre quarti, in quanto le tre mete sono state proprio realizzate da loro sfruttando i buchi della difesa avversaria. La mischia ha lavorato bene, vincendo in parecchie situazioni. Una cosa molto positiva è stata che molti schemi sono riusciti come ci eravamo prefissati. Ogni tanto ci siamo forse fatte ingolosire, con un po' più di attenzione avremmo potuto segnare di più. Per ottanta minuti anche se eravamo in vantaggio non ci siamo mai fermate, come se fossimo ancora a inizio partita».

SERIE A/M | GIRONE 1

PRO RECCO RUGBY vs CUS GENOVA RUGBY 20-18 (17-10)

MARCATORI: 5' cp Romano (3-0), 7' cp Mandivenga (3-3), 12' mT. Bortoletto, tr. Mandivenga (3-10); 27' mt. Tagliavini J.D., tr. Romano (10-10); 38' mt. Romano, tr. Romano (17-10); 57' mt. Corona (17-15); 73' cp Mandivenga (17-18); 80' cp Romano (20-18)

PRO RECCO RUGBY: Romano L., Mitri, Armijos, Tagliavini J. D., Guastamacchia, Gaggero, Tagliavini L., Canoppia (54' Bedocchi), Conca (58' Metaliaj), Mugnaini, Nese, Mtyanda, Maggi, Demergasso, Avignone (68' Albarello). Allenatore: Regestro.

CUS GENOVA RUGBY: Corona (71' Satta), Vimercati, Gesa, Migliorini, Grassi, Mandivenga, Granzella, Schenone, Bertirotti, Pendola, Grassotti, Ruiz (71' Imperiale), Barry (71' st Rifi), Felici, Bortoletto (46' Giuliano). Allenatore: Bernardini.

ARBITRO: Sacchetto di Rovigo.

Volley

Sconfitta casalinga per i ragazzi del Cus Volley al Palacus questo sabato. I ragazzi di Guido Costigliolo sono usciti sconfitti contro il Volley Parella Torino, quinta della classe, ma si mantengono comunque fuori dalla “zona rossa” del Girone A del campionato nazionale di Serie B. Dopo il vantaggio iniziale nel primo set rientrano i torinesi, vincenti nei successivi tre set, gli ultimi due dei quali molto combattuti. Seconda vittoria consecutiva per le ragazze del Cus Volley, capaci di espugnare di personalità la Palestra dell’Istituto De André di Casarza Ligure contro l’AVIS nel Girone B di Serie D.

SERIE B/M | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs VOLLEY PARELLA TORINO 1-3 (25-16; 18-25; 23-25; 20-25)

SERIE D/F | GIRONE B

AVIS CASARZA LIGURE vs CUS GENOVA VOLLEY 1-3 (25-22; 19-25; 17-25; 14-25)