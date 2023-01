Cus Genova, inizio d'anno positivo per i colori biancorossi

Vittoria importante per il Cus Volley nel weekend. Gli Universitari erano infatti attesi dal derby ligure contro l’Albisola Pallavolo al PalaBesio, conquistata grazie a un perentorio 0-3. Ragazzi di Guido Costigliolo che conquistano un successo esterno che li proietta a tre punti dalla “zona calda” del Girone A del campionato nazionale di Serie B, al pari della Colombo Volley. Albisolesi ancora fanalino di coda in classifica al momento.

ALBISOLA PALLAVOLO vs CUS GENOVA VOLLEY 0-3 (17-25; 21-25; 16-25)

Atletica leggera

È iniziata in maniera positiva la stagione 2023 per il Cus Atletica tra cross, indoor nazionali e raduni di lanciatori. Pietro Calcagno si è classificato al decimo posto sui 6 km Juniores al 66° Cross Internazionale del Campaccio a San Giorgio sul Legnano, disputato il 6 gennaio. Nella gara vinta dal pugliese Andrea Rabatti con il tempo di 18'47" l’allievo di Franco Giacobbe ha chiuso in 19'28", fornendo una prova di grande efficienza.

L’allieva Emma Barnieri, seguita da Ezio Madonia, domenica ha vinto sui 60 hs di categoria la gara del Meeting di Saronno, nel varesino, con il tempo di 8'97" dopo aver corso le batterie in 9'22". Riccardo Berrino si è reso artefice, invece, di un 7'21" nei 60 piani e convincente vittoria della junior Mara Campani, al primo anno da U20 e seguita da Marco Fausti, nell’alto con 1.61 nel Meeting al coperto di Marina di Carrara. Infine, i due martellisti Eleonora Lintas e Tommaso Mondello hanno preso parte nel weekend a un raduno interregionale di giovani lanciatori, seguiti dal loro tecnico Valter Superina.