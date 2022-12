Cus Genova, nel rugby è tempo di derby

Classica del rugby ligure nel weekend al Carlini-Bollesan tra la Pro Recco e il Cus Rugby in Serie A, con le ragazze biancorosse impegnate invece da tutorate con i Lions Tortona contro il Rugby San Mauro in Serie A. Doppio impegno per il Cus Volley: ragazzi in Serie B contro il Volley Parella Torino, ragazze in Serie B contro l'Avis Casarza Ligure.

Rugby

Weekend importantissimo per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Francesco Bernardini saranno impegnati domenica alle 14:30 nella sfida “esterna” allo Stadio Carlini-Bollesan contro la Pro Recco Rugby nella Classica del derby ligure. Biancorossi decimi a quota cinque punti, mentre i recchesi si trovano attualmente all’undicesimo posto a quattro punti di distanza. Sfida dal valore importantissimo ai fini della classifica del Girone 1. Impegno casalingo per le ragazze biancorosse, impegnate da tutorate con i Lions Tortona nel campionato nazionale di Serie A. Le Leonesse, attualmente terze nel Girone 1, se la vedranno domenica alle 15:00 al Campo Gaggio contro il Rugby San Mauro, quinta della classe a dieci punti di distanza.

Volley

Sfida casalinga per la prima squadra maschile del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo impegnati nel Girone A contro il Volley Parella Torino nella giornata di sabato alle 18:00 al Palacus. Universitari usciti dalla “zona rossa” grazie al successo esterno contro il Chieri, piemontesi al quinto posto a cinque lunghezze di distanza. Impegno esterno anche per la prima squadra femminile in Serie D, con le Universitarie attese dalla sfida contro l’Avis Casarza Ligure all’Istituto De André di Casarza Ligure sabato alle 20:30. Biancorosse di Riccardo Serra desiderose di bissare il primo successo in campionato, ottenuto contro la Pro Recco Volley contro una compagine situata a due punti di distanza in classifica nel Girone B.